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Od prvog trenutka kada su kročili na scenu, može se reći da se videlo da će daleko da doguraju.

Prvi koraci na estradi

Pevačice na početku karijere i sad:

1/4 Vidi galeriju Estrada nekad i sad Foto: Nemanja Nikolić, Printskrin, Petar Aleksić, Damir Dervisagić, Printskrin Pink TV

Interesantno je to da su Nataša, Dženan i Leontina imali isti početak. Oni su se osamdesetih godina pojavili u "Muzičkom toboganu" kod Minje Subote.

Tada su bili deca i imali su priliku da upoznaju naše najistaknutije pesnike, ali i tadašnje muzičke zvezde koji su bili najpopularniji vokalni solisti: Zdravko Čolić, Oliver Dragojević, Đorđe Balašević, Bajaga i mnogi drugi...

Nataša je plenila lepotom, Leontina se izdvojila izuzetnim vokalnim sposobnostima, a Dženan neobičnom milinom.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Kurir

Novosadsku barbiku javnost je upoznala 1991. godine, Dženana 1988, a Leontinu 1985.

Popularni pevač prepoznatljiv je po svojoj neobičnoj boji glasa i jedinstvenom stilu. Lončarević je posvećen muzici već nekoliko decenija, a svojoj dugoj karijeri snimio je veliki broj hitova koje publika obožava. Leontina je karijeru preusmerila i na rad s decom, koja poput nje takođe uspešno plivaju u muzičkim vodama.

Pevači na početku karijere i danas:

1/2 Vidi galeriju Pevači na početku karijere i danas Foto: Printskrin, Nikola Anđić, Printskrin, Petar Aleksić

Prvi nastupi

Splitska pevačica Jelena Rozga prvi javni nastup imala je sa samo 17 godina, a tada je na festivalu "Zvuci Jadrana" osvojila nagradu za najbolju interpretaciju. Kratka plava kosa i paž frizura su joj tada bili zaštitni znak, a pevačica je pored velike ambicije plenila lepotom.

Rozgi je i tada omiljeni bend bio Magazin, pa se odlučila da na festivalu otpeva pesmu "Ti si želja mog života".

1/13 Vidi galeriju Milica Todorović nekad i sad Foto: Printscreen



Rada Manojlović i Milica Todorović, kao i druge njihove kolege iz "Zvezda Granda", imale su prvo javno pojavljivanje na audiciji za ovo takmičenje u kom su stekle slavu. Danas su među najuspešnijim pevačicama na našoj estradi i rado se sete svojih prvih nastupa.

1/7 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram



Ana Nikolić se prvi put pojavila 1998. godine u emisiji "3K dur", kada je izvela pesmu "Kolačići" Marine Perazić.