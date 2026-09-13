PRVO JAVNO POJAVLJIVANJE! Dženan i Leontina debitovali u "Muzičkom toboganu", Rada i Milica oduševile na audiciji za "Zvezde Granda", a ovako su izgledali
- Nataša Bekvalac, Dženan Lončarević i Leontina Vukomanović prve javne nastupe imali su kao deca u 'Muzičkom toboganu'.
- Rada Manojlović i Milica Todorović prvi put su se pojavile na audiciji za 'Zvezde Granda', gde su stekle slavu.
Nataša Bekvalac, Jelena Rozga, Leontina Vukomanović, Dženan Lončarević, Rada Manojlović, Ana Nikolić i Milica Todorović napravili su ozbiljne karijere kada su šoubiz i muzika u pitanju.
Od prvog trenutka kada su kročili na scenu, može se reći da se videlo da će daleko da doguraju.
Prvi koraci na estradi
Pevačice na početku karijere i sad:
Interesantno je to da su Nataša, Dženan i Leontina imali isti početak. Oni su se osamdesetih godina pojavili u "Muzičkom toboganu" kod Minje Subote.
Tada su bili deca i imali su priliku da upoznaju naše najistaknutije pesnike, ali i tadašnje muzičke zvezde koji su bili najpopularniji vokalni solisti: Zdravko Čolić, Oliver Dragojević, Đorđe Balašević, Bajaga i mnogi drugi...
Nataša je plenila lepotom, Leontina se izdvojila izuzetnim vokalnim sposobnostima, a Dženan neobičnom milinom.
Novosadsku barbiku javnost je upoznala 1991. godine, Dženana 1988, a Leontinu 1985.
Popularni pevač prepoznatljiv je po svojoj neobičnoj boji glasa i jedinstvenom stilu. Lončarević je posvećen muzici već nekoliko decenija, a svojoj dugoj karijeri snimio je veliki broj hitova koje publika obožava. Leontina je karijeru preusmerila i na rad s decom, koja poput nje takođe uspešno plivaju u muzičkim vodama.
Pevači na početku karijere i danas:
Prvi nastupi
Splitska pevačica Jelena Rozga prvi javni nastup imala je sa samo 17 godina, a tada je na festivalu "Zvuci Jadrana" osvojila nagradu za najbolju interpretaciju. Kratka plava kosa i paž frizura su joj tada bili zaštitni znak, a pevačica je pored velike ambicije plenila lepotom.
Rozgi je i tada omiljeni bend bio Magazin, pa se odlučila da na festivalu otpeva pesmu "Ti si želja mog života".
Rada Manojlović i Milica Todorović, kao i druge njihove kolege iz "Zvezda Granda", imale su prvo javno pojavljivanje na audiciji za ovo takmičenje u kom su stekle slavu. Danas su među najuspešnijim pevačicama na našoj estradi i rado se sete svojih prvih nastupa.
Ana Nikolić se prvi put pojavila 1998. godine u emisiji "3K dur", kada je izvela pesmu "Kolačići" Marine Perazić.