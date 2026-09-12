Slušaj vest

Lepa Lukić nedavno je iskreno govorila o jednoj od najtežih odluka iz mladosti i otkrila da je sa 22 godine prekinula trudnoću. Kako je priznala, tada je verovala da će kasnije dobiti priliku da postane majka, ali se njena želja na kraju nije ostvarila.

Foto: Printscreen, Stefan Stojanović

Njena ispovest izazvala je veliku pažnju javnosti, posebno zbog rečenice koja je pokrenula nagađanja da je otac deteta bio Toma Zdravković. Zbog brojnih komentara, Lepa je ponovo progovorila i rešila da razjasni kakav je odnos zapravo imala sa legendarnim pevačem.

Lepa progovorila o trudnoći koju je prekinula

1/9 Vidi galeriju Toma Zdravković Foto: Printscreen Youtube - Jugoton, Printscreen/Youtube, Printscreen/Nekapesmakaže

Kraljica narodne muzike priznala je da je u mladosti donela odluku zbog koje je kasnije veoma patila. U tom trenutku smatrala je da je sa 22 godine još rano za dete i očekivala je da će kasnije ponovo ostati trudna.

- Imala sam 22 godine kada sam prekinula trudnoću, mislila sam da je rano. Da sam znala ne bih to uradila. Ostala sam tada trudna sa Tomom. Mislila sam biće dece, kao što su mnoge prekidale trudnoće, pa su posle imale decu, ali meni se poremetilo nešto i tako... - rekla je Lepa za "Hype tv".

Pevačica je potom otkrila da više nije uspevala da zatrudni i da je želja da postane majka bila toliko velika da je na duži period zapostavila čak i karijeru.

- Kasnije nisam mogla više da zatrudnim. Posle sam ležala u bolnici da se ispitam, odrekla sam se pevanja godinu i po dana, samo da bih postala majka, jer sam patila strašno - rekla je Lepa Lukić.

Zbog jedne rečenice povezali je sa Tomom Zdravkovićem

1/6 Vidi galeriju Lepa Lukić spremna za nove izazove Foto: Kurir, Printscrean, Nemanja Nikolić

Nakon što je njena ispovest dospela u javnost, deo publike protumačio je reči: "Ostala sam tada trudna sa Tomom". kao potvrdu da govori o Tomi Zdravkoviću.

Ubrzo su krenuli komentari o njihovom navodnom ljubavnom odnosu, zbog čega je Lepa odlučila da stavi tačku na takve priče.

Ona je kategorički demantovala da je sa Zdravkovićem ikada bila u vezi i naglasila da ih je povezivalo isključivo prijateljstvo.

- Pustite kometare, mogu oni da govore šta hoće, kada bih ja to slušala, ja bih se obesila. Toma Zdravković i ja nismo bili ni u kakvom odnosu, bili smo drugari. Zbog filma su pisali da je bio u odnosu sa Silvanom Armenulić, a ni to nije istina. Ne vređa me to što pričaju, ja pljunem samo na to - rekla je Lepa Lukić.