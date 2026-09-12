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Pevačica Kaja Ostojić otvorila je dušu o gala proslavi rođendana. Tom prilikom je prokomentarisala i nedavnu izjavu voditeljke Jovane Jeremić, u kojoj se, kako ističe, nije pronašla, a dotakla se i koleginice Milice Pavlović.

- Hvala na čestitkama za rođendan i za godišnjicu. Pod utiscima sam sa svoje proslave. Danas mi je od jutra maler, pokvarila mi se pumpa u bazenu, žabokrečina se stvorila, pa se s druge strane nešto pokvarilo, samo sam sela u jednom trenutku i počela da plačem. Pomislila sam 10 puta da ne treba ranije slaviti rođendan, ali eto. Nisam sujeverna, trudim se da se što manje kontaminiram tim stvarima koje bacaju u loše raspoloženje. Ne obraćam pažnju na te stvari - rekla je Kaja.

1/4 Vidi galeriju Kaja proslavila rođendan Foto: Printscrean

- Od supruga sam dobila lep poklon dosta pre rođendana, to je ovaj prsten. Dobar je, da. Od ćerke ne sećam se, verovatno mi je nešto dala, ali sam zaboravila. Mužu za godišnjicu ništa nisam kupila, bili smo sluđeni oboje nešto. Nekad mi je bilo super da imam skupe stvari, tu fazu sam prerasla. Sada mi je važnije da imam na sebi nešto autentično, nešto što nemaju svi - rekla je pevačica potom.

- Imam razne kolekcije kod sebe, cartier recimo baš volim. To mi nije toliko i bitno. Napraviću čistku u ormaru, prodaću dosta toga. Ja nosim S i M veličinu. Obuća 41! (smeh) Da li bih Milici Pavlović dala stvari? Ima ona, ako iko ima ona ima, zna da uklopi. Nju poštujem kao umetnika, ona mnogo ulaže u nastupe, muziku, ali postoje stvari koje su me poljuljale onako kao čoveka. Nije to ništa lično, svako se bori na svoj način, okej. Malo slabije ja pratim domaće izvođače, Senidu recimo pratim, ona mi se dopada - rekla je Kaja.