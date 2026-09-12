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Poznato je da su sestre Bekvalac veoma vezane jedna za drugu i da su oduvek bile u fenomenalnim odnosima, a osim karakternog poklapanja, Nataša i Kristina toliko fizički liče da ih ljudi vrlo često i pomešaju.

Upravo to je pevačica mudro iskoristila, a njena sestra joj je to ozbiljno zamerila.

Hit priča

U emisiji ''Exkluziv'' Nataša Bekvalac priznala je da se povremeno služi belim lažima. Iako ona i Kristina nisu bliznakinje, pevačica često zloupotrebljava njihove fizičke sličnosti.

- Mešaju nas često i moram da odam jednu tajnu koja mene ne prikazuje u najboljem svetlu kao sestru. Poznato je da ja privatno izgledam baš neupadljivo i da nikad nisam našminkana i isfenirana, bukvalno izgledam kao da sam krenula da izbacim smeće. Ljudi me i takvu prepoznaju i pitaju me da li sam Nataša Bekvalac. Ja im kažem: ''Ne, ja sam Kristina'' - kroz smeh priznaje pevačica i dodaje da joj sestra baš zamerila kada je saznala za to.

1/4 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Kristina Bekvalac Foto: Kurir

- Naravno da je saznala i pitala me: ''Da li možeš da prestaneš da se predstavlajš kao ja onda kada izgledaš kao dronjak''.

Ponovo zaljubljena

Ljubavni život Nataše Bekvalac ponovo je u centru pažnje javnosti. Nakon što smo ekskluzivno objavili da je pevačica mesecima u emotivnoj vezi sa izvesnim Sinišom R., klupko je počelo da se odmotava.

1/10 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksic/Kurir, Privatna arhiva, Privatna arhiva



Ovaj privatnik iz Beograda rođen je 1979, dakle, stariji je od pevačice samo godinu dana. Bio je oženjen i iz tog braka ima dete. Njegov izgled privlači pažnju, ali ne treba da čudi što je u top formi kad se zna da je oduvek bio posvećen sportu.

Siniša R. se nekad bavio fudbalom. Jedanaest godina je aktivno igrao, ali pre deceniju i po se povukao s terena. Nosio je dresove amaterskih klubova Trudbenik i Bulbuderac i takmičio se u nižim ligaškim rangovima.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/ATAImages



Danas je posvećen privatnom biznisu. Zaposlen je u firmi koja je u vlasništvu njegovog oca, a njemu je pripalo mesto direktora. Bavi se knjigovodstvenim, računovodstvenim i revizorskim poslovima i poreskim savetovanjem.