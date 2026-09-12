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Pevač Haris Džinović u poslednje vreme sve češće govori o bivšoj supruzi Melini Arnold, koja je nedavno uplovila u novi brak sa imućnim Britancem.

Foto: Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić

Nakon razvoda, Haris je nastavio svojim putem, ističući da je od trenutka kada je izašao iz sudnice slobodan čovek. Kako kaže, ne želi da se opterećuje životom svoje nekadašnje partnerke niti da komentariše njene izbore.

Haris Džinović otvoreno o ljubavi nakon razvoda

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Damir Dervisagić

Govoreći o pažnji koju je njihov razvod privukao u javnosti, istakao je da se o njegovom slučaju pisalo više nego o mnogim drugim poznatim razvodima, pa je kao primer naveo Dženifer Lopez, koja se udavala četiri puta.

-Moj razvod je isti kao i svačiji drugi. Kao i tvoj, svi se razvode – rekao je odsečno pevač.

Potom je dodao da je njegova bračna priča dobila neuporedivo više medijskog prostora nego razvodi svetski poznate zvezde.

-Ljudi danas imaju minimum tri braka. O mom razvodu se pisalo toliko, a nije se toliko pisalo ni o razvodima Dženifer Lopez – poručio je potom.

"Dobiću od nove žene isti scenario kao sa Melinom“

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović i Melina Galić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Printscreen Instagram

Na pitanje kako je reagovao na vest da se Melina ponovo udala, ostao je kratak i jasan, naglasivši da ne želi da komentariše ono što se tiče njenog privatnog života.

-O tome treba da pričaju akteri koji su tamo. Slobodan čovek sam od kako sam izašao iz suda. Razvod nisam slavio, to se ne slavi – kazao je.

Saveti sinu Kanu ostaju u četiri zida

Nakon turbulentnog perioda kroz koji je porodica prošla tokom razvoda, pevač je upitan i kakve savete daje sinu Kanu. Ipak, detalje njihovih razgovora ne želi da deli sa javnošću.

-Pričamo mi. To su stvari koje ostaju u četiri zida, neke intimne stvari koje ne iznosim – objasnio je.

Zašto pevač ne priželjkuje novu partnerku?

1/6 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Printscreen Pink, Damir Dervisagić

Džinović je, osim toga, otvoreno govorio i o tome da trenutno ne priželjkuje novu emotivnu vezu. Nakon svega što je prošao, ne vidi razlog da ponovo ulazi u odnos za koji bi se plašio da bi mogao da završi po istom scenariju.

-Nisam se zaljubio, ne daj Bože. Šta ću da se zaljubljujem ako ću dobiti isti scenario? Presipati iz šupljeg u prazno – rekao je.