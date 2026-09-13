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Nataša Bekvalac ponovo je u žiži javnosti zbog svog ljubavnog života. Nakon tri razvoda, našla je sreću sa bivšim fudbalerom.

Pevačica je nedavno u svom stilu rekla da je u jednom trenutku pomišljala i na vezu sa ženom, te otkrila zašto se nikad više neće udati.

"Počela sam da volim sebe"

Bekvalčeva je priznala da danas mnogo teže može da uplovi u vezu.

- Postala sam i izbirljiva i oprezna. Počela sam da volim sebe ali ne u smislu da sam egoistična, nego sam svesna svojih prioriteta i znam kakav muškarac treba da se pojavi da bih se ja zaljubila u njega - govorila je nedavno Nataša za Blic.

1/11 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Privatna arhiva, printrscreen instagram, ATA images

Veza sa ženom

Nataša se našalila i "priznala" da je razmišljala o vezi sa ženom, te je otkrila šta ju je sprečilo u toj ideji.

- Ja mnogo volim žene i nikada se nisam trudila da sakrijem afinitet prema ženama i toj ženskoj energiji. Čak sam razmiljala i o tome da možda da treba da budem sa ženom i zaista me sve usrećuje, ali je problem što me nikako ne privlače u s*ksualnom smislu. Ja svakako imam žene oko sebe i njihovu podršku i jako sam srećna zbog toga - govorila je u svom stilu pevačica za Blic.

Brak nikada više

Bekvalčeva je još jednom otkrila da je brak više uopšte ne zanima.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Brak mene stvarno ne zanima, ne zato što sam ozlojeđena žena, već mislim da brak nije potreban da bih nekog volela, poštovala... Ja to mogu sve i bez braka, to mi je samo komplikovalo sve, a svakako to nije nikakva garancija. Za sve mogu da kažem "Nikad ne reci nikad", ali za ovo stvarno mogu da kažem nikad. Jer smatram da je to za mene potpuno bespotrebno i besmisleno - priznala je Nataša.

Nova ljubav

Ljubavni život Nataše Bekvalac ponovo je u centru pažnje javnosti. Nakon što smo ekskluzivno objavili da je pevačica mesecima u emotivnoj vezi sa izvesnim Sinišom R., klupko je počelo da se odmotava.

Ovaj privatnik iz Beograda rođen je 1979, dakle, stariji je od pevačice samo godinu dana. Bio je oženjen i iz tog braka ima dete. Njegov izgled privlači pažnju, ali ne treba da čudi što je u top formi kad se zna da je oduvek bio posvećen sportu.

1/10 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksic/Kurir, Privatna arhiva, Privatna arhiva

Danas je posvećen privatnom biznisu. Zaposlen je u firmi koja je u vlasništvu njegovog oca, a njemu je pripalo mesto direktora. Bavi se knjigovodstvenim, računovodstvenim i revizorskim poslovima i poreskim savetovanjem.