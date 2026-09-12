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Ljubavi, venčanja, razvodi, novi počeci, ali i brakovi koji traju decenijama – brojne pevačke zvezde Srbije i regiona više puta su izgovorile sudbonosno „da“. Dok su neki posle nekoliko emotivnih brodoloma odlučili da više ne staju pred matičara, drugi ne odustaju od ljubavi i pronalaženju srodne duše.

Nataša Bekvalac – posle tri braka našla novu ljubav

Kada se na estradi pomenu brakovi i razvodi, Nataša Bekvalac gotovo je nezaobilazna. Pevačica se udavala tri puta, a danas se i sama često šali na račun svog burnog emotivnog života. Pevačica je mesecima u emotivnoj vezi sa izvesnim Sinišom R. koji ima mnogo sličnosti sa njenim prvim suprugom Danilom Dačom Ikodinovićem.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Instagram Printscreen

Prvi suprug bio joj je proslavljeni vaterpolista Danilo Ikodinović. Venčali su se 2006. godine, dobili ćerku Hanu, a razveli se 2011. godine. Nataša je kasnije isticala da njihov brak nije propao zbog samo jednog događaja, već zbog problema koji su se dugo taložili.

1/6 Vidi galeriju Nataša Bekvalac na venčanju sa Danilom Ikodinovićem Foto: Printscreen

Drugi put stala je pred matičara sa nekadašnjim rukometašem Ljubom Jovanovićem. Tajno su se venčali 2015. godine, a dve godine kasnije sporazumno se razveli. Pevačica je tada govorila o „nepremostivim razlikama“ i naglasila da su se rastali bez teških reči.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Ljuba Jovanović Foto: Zorana Jevtić, Kurir/ Nebojša Mandić, Instagram, Damir

Treći suprug bio joj je Luka Lazukić. Sa njim je dobila ćerku Katju, ali se brak završio ubrzo nakon njenog rođenja. Nataša je Lazukića tada prijavila za nasilje, a usledio je razvod. Posle trećeg braka više puta je izjavila da nema nameru ponovo da se udaje.

Kaja Ostojić – četiri puta rekla „da“

Katarina Kaja Ostojić jedna je od domaćih pevačica sa najviše brakova iza sebe. Prvi put se udala veoma mlada, sa 19 godina, za Nikolu Dragojlovića, sa kojim je dobila ćerku Nikolinu. Zajednica nije dugo trajala, a pevačica je svojevremeno govorila koliko joj je bilo teško da se nakon razvoda sa malim detetom vrati roditeljima.

Drugi suprug bio joj je košarkaš Uroš Duvnjak. Kaja je kasnije pričala da je brak sklopljen u periodu kada je Duvnjak zbog angažmana otišao u Poljsku, ali se njihova zajednica ubrzo završila razvodom. Treći put se udala za belgijskog di-džeja i producenta Džuniora Džeka, sa kojim je godinama živela u inostranstvu. I taj brak je završen razvodom.

1/3 Vidi galeriju 5 GODINA BRAKA PREŽALIO ZA 2 MESECA?! Oglasio se Džunior Džek prvi put posle vesti o razvodu! Kajin bivši već našao drugu?! ŠOK! (FOTO) Foto: Damir Dervišagić

Od ljubavi, međutim, nije odustala. Četvrti put udala se 2024. godine za Miloša Čujovića, a brak sa njim traje i danas.

1/7 Vidi galeriju Kaja ostojić i Miloš Čujović Foto: Printsceen/Instagram

Maja Odžaklijevska - rekorderka

Pevačica Maja Odžaklijevska, koja je navodno imala 12 brakova, kako je sama rekla jednom prilikom. Naime, Maja se povukla sa javne scene pre više od dve decenije, ali još uvek ponekad gostuje u emisijama. Tako je u jednoj otvorila dušu i ispričala kako je ostavljala muškarce u svom životu.

- Imala sam 12 takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja trpam sve stvari u kese za đubre i kažem: 'Stvari su ti ispred.' Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: 'Jedan se otegao, drugi se protegao' - rekla je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Maja Odžaklijevska Foto: Printscreen, Exkluziv, Printscreen RTS, Pritnscreen/RTS

Lepa Lukić - udavala se četiri puta

Lepa Lukić je tokom svoje karijere nizala hitove, ali u ljubavi nije imala previše sreće i udavala se četiri puta.Sa prvim suprugom Tomom, čije prezime i danas nosi, prošla je kroz pakao. Njena prijateljica Nadica je pre nekoliko godina to i potvrdila u razgovoru sa domaćim medijima, kada je progovorila o njegovoj ljubomori i pretnjama. O tome, pak, ona sama nikada nije govorila javno. Nakon njega Lepa Lukić bila je sa Veljkom Dokićem u braku koji je potrajao samo dve godine. Nekoliko godina kasnije Lepa se preudala za menadžera Vladu Perovića. Međutim, ni tada joj nisu cvetale ruže, jer ga je zatekla u krevetu sa ljubavnicom.

1/10 Vidi galeriju Lepa Lukić Foto: Kurir Televizija, Stefan Jokić, Printskrin

Posle razvoda sa Vladom, pevačica je uplovila u bračne vode sa Milanom Milanovićem, sa kojim je u braku bila 18 godina. Njihovu sreću prekinula je njegova iznenadna smrt, a pevačici je najteže palo što nije uspela da se oprosti od svoje ljubavi, jer je preminuo u Kanadi 2019. godine.

Zlata Petrović

Među pevačicama koje nisu odustajale od bračne sreće je svakako i Zlata Petrović. Pevačica se prvi put udala sa svega 14 godina i to protiv svoje volje. Posle dvogodišnjeg braka pobegla je od tog muža za koga su je roditelji naterali da se venča. Posle nekoliko godina ušla je u vezu sa jednim Aleksandrom koji je bio harmonikaš u to vreme. Ljubav je brzo planula i oni su se venčali. I ovog muža je napustila jer je već tada ušla u muzičke vode i želela je da se posveti karijeri.

1/5 Vidi galeriju Hasan Dudić i Zlata Petrović Foto: Dragana Udovicic

Njeno srce osvojio je kolega Hasan Dudić. Oni su se venčali, međutim, ni ova ljubav nije bila ona za ceo život. Ipak, dobili su sina Mikija. Nakon i o ovog kraha braka, Zlata ulazi u vezu sa voditeljem Zoranom Pejićem Pejom. Oni su u braku dobili sina Jovana. Ipak, posle nekoliko godina, odlučili su da se razvedu.

1/6 Vidi galeriju Zlata Petrović Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić, Printscreen, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Ništa burniji život nisu vodili ni pevači!

Aca Lukas - tri braka

Folk pevač godinama je otvoreno govorio o ženama koje su obeležile njegov život, a iz tri velike zajednice ima četvoro dece. Prva supruga bila mu je Svetlana, poznatija kao Ceca, drugarica još iz školskih dana. Njihovo prijateljstvo preraslo je u ljubav i brak, a dobili su ćerku Miljanu i sina Lazara. Ipak, brak nije opstao. Lukas je kasnije priznao da je Svetlanu napustio kada se zaljubio u Natašu.

Sa Natašom je dobio sina Andreja. O njihovom odnosu postoje različiti navodi – pojedini mediji Natašu nazivaju njegovom drugom suprugom, dok drugi navode da su živeli u vanbračnoj zajednici. Sam Lukas je o njihovom rastanku govorio vrlo otvoreno i tvrdio da je, dok je boravio u Americi, saznao da je Nataša pronašla drugog muškarca.

Treća velika bračna priča bila je ona sa Sonjom Vuksanović, bivšom suprugom pevača Željka Šašića. Aca i Sonja dobili su ćerku Viktoriju, a njihov brak trajao je godinama i bio jedan od najpraćenijih estradnih odnosa. Ipak, ni ta ljubav nije opstala i par se na kraju razišao.

1/8 Vidi galeriju Aca Lukas i Sonja Vuksanović Foto: Luka šarac, Dragan Kadić, Damir Dervišagić

Lukas je kasnije umeo veoma slikovito da opisuje svoje bivše partnerke, pa je jednom rekao da mu je prva supruga bila drugarica iz detinjstva, da je Nataša želela da živi po njenim principima, dok je za odnos sa Sonjom imao podjednako britak komentar.

Bez obzira na burne rastanke, Lukas je iz svojih najvažnijih emotivnih odnosa dobio četvoro dece – Miljanu, Lazara, Andreja i Viktoriju.

Bora Spužić Kvaka - četvrta sreća

Pokojni Bora Spužić Kvaka, jedna od najvećih legendi kafanske muzike, nije imao samo život dostojan filma kada je reč o karijeri. Četiri puta se ženio, a njegove ljubavne priče smenjivale su se gotovo paralelno sa usponima i padovima u muzici.

Prvi put se oženio 1956. godine Jelicom, sa kojom je dobio ćerku Svetlanu. Međutim, njihov brak nije dugo trajao. Samo dva meseca nakon rođenja ćerke došlo je do razvoda, a o Svetlani je potom brinula Borina majka Olga.

Drugu suprugu Veru upoznao je, sasvim u svom stilu, u kafani „Novi Beograd“. Njihov brak završio se 1968. godine, upravo u vreme kada je Kvaka snimao svoju prvu ploču i počinjao da stiče ogromnu popularnost.

1/4 Vidi galeriju Bora Spužić Kvaka Foto: Printscreen/Youtube

Dve godine kasnije upoznao je Šapčanku Nevenku. Ona nije bila samo njegova supruga već i deo njegovog stvaralaštva – pisala je muziku i tekstove za neke od njegovih pesama. U braku su proveli oko 15 godina i dobili ćerku Olju. Prema zapisima iz njegove biografije, upravo je Nevenku veoma voleo.

Ipak, ni taj brak nije bio poslednji. Četvrti put oženio se Rankom, sa kojom je ostao čak tri decenije, sve do svoje smrti 2002. godine.

Boris Novkoivić - četiri se puta razvodio

Kada je reč o pevačima sa prostora regiona koji su više puta stajali pred matičara, Boris Novković svakako je među rekorderima. Hrvatski kantautor iza sebe ima četiri braka i četiri razvoda, a svojevremeno je otvoreno govorio da, uprkos emotivnim brodolomima, nije izgubio veru u ljubav.

Njegova prva supruga bila je glumica Bojana Gregorić Vejzović. Venčali su se 1992. godine, kada je ona imala svega 19 godina, a brak je potrajao do 1997. O razlozima rastanka nisu mnogo govorili, iako su mediji svojevremeno pisali o problemima i navodnim neverstvima.

1/15 Vidi galeriju Boris Novković Foto: Nemanja Nikolić

Posle Bojane, Boris je ljubav pronašao pored novinarke Lucije Matić. Upoznali su se na promociji njegovog albuma „Direkt“, a venčali nekoliko godina kasnije. U tom braku dobili su sinove Nou i Bona. Njihova zajednica takođe se završila, a Boris je kasnije govorio da je sa bivšom suprugom ostao u korektnom odnosu zbog dece.

Treći put je sudbonosno „da“ izgovorio u avgustu 2016. godine, kada se oženio 18 godina mlađom Ines Katić. Taj brak bio je ubedljivo najkraći – trajao je svega nekoliko meseci, a razveli su se početkom 2017. godine. Posle rastanka Boris je poručio da će, bez obzira na neuspehe, nastaviti da veruje u ljubav.