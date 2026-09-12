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Bane Mojićević bio je svojevremeno u "Zvezdama Granda" sa Slavicom Ćukteraš.

Pevač je nedavno posle više od dve decenije, otkrio ko je došao na ideju da on glumi dečka Slavici Ćukteraš.

"Brilijantna ideja"

- Žika Jakšić je imao ideju da glumim dečka Slavici Ćukteraš, da. To je bila jedna briljantna ideja... (smeh) - rekao je Bane, dok je poznato da su Jakšić i Slavica bili u emotivnoj vezi.

- Meni nije bilo neprijatno kad sam to čuo, ne, ali se to nije realizovalo. Bilo je samo kao ideja - dodao je Bane u emisiji Ognjena Amidžića.

Slavica Ćukteraš Foto: ATA images, Kurir Televizija

Ljubio se i sa Milicom Todorović

Bane je potom i potvrdio da se u mladosti ljubio sa koleginicom Milicom Todorović.

- Jao, ljubili smo se kad smo imali 15 godina, davno, šta... Bezveze da se to sad razvlači kao priča, ali jesmo, da - kazao je Mojićević.

Milica Todorović spokojna Foto: Preent Screen, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Zaljubljen

Mojićević je nedavno otkrio da je trenutno pronašao partnerku pored koje je srećan.

Prvi pobednik "Zvezda Granda", Bane Mojićević, pojavio se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, koji se održava u srpskoj prestonici Foto: Nemanja Nikolić

- Imam vremena za sve i bitna je dobra organizacija. Zaljubljen sam i sigurno moja energija ne bi bila lepršava i pozitivna i kreativna da nisam zadovoljan na tom polju. Trenutno sam u nekom najmirnijem i najprijatnijem periodu u životu. Uvek su bile turbulencije i pritisci i stres sa svih strana, a sada uživam i lepo mi je - rekao je Bane tad.

kurir/blic

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