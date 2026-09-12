Ivana povredila odluka ćerke

- Pa, jako me je povredilo. S obzirom na to da je to negde stara informacija od prošlog vremena, ali ja sam se tek sada susreo sa njom. Dao sam par nekih intervjua koji su, onako, bili propraćeni... Mislim, ja verujem da postoje ljudi koji to podržavaju, kada je ona pitanje. Isto tako postoje ljudi koji mene podržavaju i negde se zgražavaju tom činjenicom. Moje je samo da kažem da sam ja njen otac, jedan jedini biološki, da, koliko god bude promenila prezime, ona je i dalje moja ćerka. A sve ostalo je negde stvar o kojoj ne želim da pričam. Mislim da to nije potrebno - rekao je Ivan za "Pink.rs".