Slušaj vest

Duško Tošić, uprkos uspehu i luksuzu, nikad nije zaboravio odakle je potekao, tako da je pre nekoliko godina sagradio luksuznu nekretninu u rodnom Orlovatu nadomak Zrenjanina, koju je poklonio roditeljima.

Foto: Instagram

Ipak, njegova majka Nikoleta, posle smrti svog supruga Milorada 2018. godine, ostala je da živi na starom porodičnom imanju, koje se nalazi prekoputa sinovljeve nove kuće.

Naša ekipa posetila je Orlovat, gde smo s nekadašnjim komšijama bivšeg fudbalera, a sada uspešnog menadžera, porazgovarali o Dušku i njegovoj majci, za koju su izuzetno vezani i on i njegova sestra Katarina.

- Duška ne viđamo više često ovde kao nekad, kad je redovno dolazio. On je jako kulturan mladi čovek, koji se ne stidi svojih korena i mesta odakle je potekao. Bio je oduvek dobro dete, a takav je i ostao. Normalan i fin čovek. Uvek kad dođe da poseti majku, uredno se javi svima nama i nakratko porazgovara. Dolazi za velike praznike, takođe i njegova sestra Katarina. Često dovede i svoje ćerke, one obožavaju da provode vreme ovde kod bake na selu. Nema lepšeg od toga - rekli su nam meštani Orlovata.

Majka Nikoleta živi preko puta sinovljeve kuće

1/2 Vidi galeriju DUŠKO TOŠIĆ POSETIO SVOJE SELO! Evo odakle je muž Jelene Karleuše POTEKAO, procurile privatne FOTKE sa njegovog imanja Foto: Printscreen

Kako smo saznali od prodavačice u lokalnoj prodavnici, Duškova majka Nikoleta živi u kući prekoputa sinovljeve, na starom porodičnom imanju i često obilazi njegovu nekretninu kako bi se uverila da je sve u redu.

Iako su Duško i njegova još uvek zvanična supruga Jelena Karleuša poslednjih nedelja jedna od glavnih tema u medijima, nakon što je u javnost isplivala njegova prepiska sa Severinom, kako su nam rekle Tošićeve komšije, njegova majka nikad nije želela da komentariše brak svog sina.

- Nikoleta se nikad nije mešala u brak svog sina, niti je želela da komentariše ni Duškov, a ni snajin život uopšte za medije. Ona je žena koja gleda svoja posla, svoje imanje. Vrlo je skromna i fina. Najbitnije joj je da su joj deca srećna, a u njihove odluke se nikad nije mešala, pa neće ni sad. Mi nju jako svi poštujemo ovde u selu - rekao nam je jedan sagovornik.

"Jelena je volela da dolazi ovamo"

1/5 Vidi galeriju Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo

Interesovalo nas je i da li su u skorije vreme u svom selu imali priliku da vide Duškovu suprugu Jelenu.

- Dok su bili u dobrim odnosima, dovodili su decu zajedno, a sad to radi samo Duško. Jelena je volela da dolazi ovamo i da provede neko vreme u prirodi s familijom svog muža. Iskreno da vam kažem, sad ne pamtimo kad smo je ovde videli poslednji put. Ima tome sigurno nekoliko godina - dodali su oni.

S Tošićevim susedima dotakli smo se i "afere Severina", koja je nastala kada je hrvatska pevačica poslala Jeleni privatnu prepisku iz koje se vidi da je Duško pokušao da flertuje s njom. Oni smatraju da su mediji ceo slučaj preuveličali.

- To vole mediji malo da napumpaju. Mi mislimo da Duško nije imao nameru da zavede Severinu. Mi garantujemo da je on dobar čovek i nemamo razloga da mislimo drugačije - završili su naši sagovornici.