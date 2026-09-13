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Nadežda Biljić govorila je nedavno o svom suprugu Tomi Paniću.

Pevačica je otkrila kada je shvatila da je on ljubav njenog života i prisetila se početka veze.

"Toma ne voli da priča mnogo"

Nadežda je evocirala uspomene i podsetila se trenutka kada je prvi put ugledala Tomu.

- Sad će Toma misliti da foliram, ali ja sam znala da je on muškarac za mene prvi put kad sam ga videla. Iskreno, prvo sam rekla da nikada ne bih bila sa njim, a kad smo progovorili dve rečenice, pomislila sam: "Ovo je čovek mog života". Toma ne voli da priča mnogo, on više delima dokazuje - govorila je Nadežda za full screen media i dodala:

"To je breme njegove lepote..."

- Život nas je uvek nekako spajao, da budemo blizu. Mi smo čak i u rijaliti, kad je bio karantin, došli jedan za drugim. Uvek smo mi imali poseban odnos, lepo smo pričali. Imala sam frku malo, on je tada bio u fullu, maneken, lep. On je i sada dobar frajer. Nekako mi je tad sve bilo čudno, bila je neka igra toplo - hladno. Desio se rođendan Rade Vasić, tada smo se prvi put poljubili. Sutradan se hvatao za glavu. Šalu na stranu, kod nas je baza kompletnog odnosa bilo prijateljstvo. Mnogo smo pričali, bili iskreni... Znam mu šifru telefona, imamo čak i zajednički telefon... Svesna sam ja da sam sa dobrim frajerom, ne mogu da izbegnem to da mu prilaze devojke i da ga gledaju. To je breme njegove lepote i nemam taj problem.

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić održala koncert Foto: Dj.Djoković

Težak period ostavili iza sebe

Nedavno je bračni par otkrio da je iza njih vrlotežak i stresan period, ali se završio na najbolji mogući način. Naime, Nadežda se i u tajnosti borila sa opakom bolešću.

- Ovaj kratak period u godini je bio kao večnost. Svakog dana smo razmišljali o tome da li će sve biti dobro, ali od početka sam znao da će sve biti super jer je ona BORAC. Od prvog dana saznanja da Nadežda ima kancer sam prvo rodbini rekao da se svi ponašamo kao da se ništa ne dešava i da ništa ne postoji,tako je bilo i sa svim ostalim obavezama,ni jedan jedini nastup nije bio preskočen ili odložen,sve smo ispoštovali a da pritom niko ne zna kroz šta zapravo prolazimo. Pevanje je njen život i pomogao joj je u ovoj borbi,zato sam bez razmišljanja nastavio kao da se ništa ne dešava - napisao je Toma nedavnona društvenim mrežama.