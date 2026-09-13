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Goca Tržan danas ima veoma uspešnu solo karijeru, koja traje par decenija, ali to pre nije bilo baš tako.

Naime, pevačica se prisetila svog početka i svojih prvih nastupa sa Snežanom Babić Sneki, i to kako je napustila čuvenu grupu Tap 011.

"Bili smo klinci"

– Ljudi ne znaju da smo prvu turneju imali sa Sneki još pre nego što smo izbacili album, 1994. godine. Prošli smo sa njom celu Srbiju, nastupali u svakoj hali, a ona nas je tada najavljivala kao budući najbolji bend. To nikad neću zaboraviti. Bili smo klinci, imali smo po 19–20 godina, a dobijali smo čak i dnevnice– ispričala je Goca.

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Napustila grupu

Pevačica je sa bendom napravila veliki uspeh, međutim zbog nesuglasica među članovima, promene u muzičkom okruženju i želju pojedinih članova da se usmere ka solo karijerama dovelo je do toga da se grupa raspadne.

Goca Tržan je napustila je grupu 2000. godine, a njen odlazak bio je rezultat želje za ličnim razvojem i muzikom koja bi više održavala njen stil i umetnički izraz.

1/15 Vidi galeriju Tap 011 nekad i sad Foto: Printskrin Youtube, Nebojša Mandić, Story Arhiva

- Sa Perom nisam pričala već godinu dana, gluposti, dečije stvari. Energija je bila loša, sve je počelo da se raspada. Sećam se da sam jednog dana išla kod zubara, u džepu sam imala samo 50 maraka i zapitala se – šta dalje? U tom trenutku mi je samo “kliknulo” i rekla sam im: “Ljudi, nemojte da se ljutite, ja odlazim”- ispričala je Goca u emisiji "Iz profila".

Solo Karijera

Goca Tržan svoju solo karijeru započela je 2000 godine nakon napuštanja grupe Tap 011.

1/4 Vidi galeriju Pevačica ume sebi da ugodi Foto: Preent Screen, R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram

Pevačica je svoj prvi solo album objavila 1999 godine, pod nazivom, "U Niskom letu". Nakonšto je napustila grupu . Album je sadržavao hitove koji su brzo postali popularni, a njen specifičan vokal i emotivna interpretacija privukli su pažnju publike.

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