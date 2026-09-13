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Goca Tržan danas ima veoma uspešnu solo karijeru, koja traje par decenija, ali to pre nije bilo baš tako.

Naime, pevačica se prisetila svog početka i svojih prvih nastupa sa Snežanom Babić Sneki, i to kako je napustila čuvenu grupu Tap 011.

"Bili smo klinci"

Ljudi ne znaju da smo prvu turneju imali sa Sneki još pre nego što smo izbacili album, 1994. godine. Prošli smo sa njom celu Srbiju, nastupali u svakoj hali, a ona nas je tada najavljivala kao budući najbolji bend. To nikad neću zaboraviti. Bili smo klinci, imali smo po 19–20 godina, a dobijali smo čak i dnevnice– ispričala je Goca.

GOCA TRŽAN PRE 28 GODINA NEPREPOZNATLJIVA! Ovako je izgledala pre nego što je počela da peva u Tap 011! A jedno je i dalje VRH! Foto: Printscreen

Napustila grupu

Pevačica je sa bendom napravila veliki uspeh, međutim zbog nesuglasica među članovima, promene u muzičkom okruženju i želju pojedinih članova da se usmere ka solo karijerama dovelo je do toga da se grupa raspadne.

Goca Tržan je napustila je grupu 2000. godine, a njen odlazak bio je rezultat želje za ličnim razvojem i muzikom koja bi više održavala njen stil i umetnički izraz.

Tap 011 nekad i sad Foto: Printskrin Youtube, Nebojša Mandić, Story Arhiva

- Sa Perom nisam pričala već godinu dana, gluposti, dečije stvari. Energija je bila loša, sve je počelo da se raspada. Sećam se da sam jednog dana išla kod zubara, u džepu sam imala samo 50 maraka i zapitala se – šta dalje? U tom trenutku mi je samo “kliknulo” i rekla sam im: “Ljudi, nemojte da se ljutite, ja odlazim”- ispričala je Goca u emisiji "Iz profila".

Solo Karijera

Goca Tržan svoju solo karijeru započela je 2000 godine nakon napuštanja grupe Tap 011.

Pevačica ume sebi da ugodi Foto: Preent Screen, R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram

Pevačica je svoj prvi solo album objavila 1999 godine, pod nazivom, "U Niskom letu". Nakonšto je napustila grupu . Album je sadržavao hitove koji su brzo postali popularni, a njen specifičan vokal i emotivna interpretacija privukli su pažnju publike.

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