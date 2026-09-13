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Iako se trudi da svoj privatni život sačuva od očijujavnosti, jednom prilikom otkrila je šta ju je privuklo kod Ivana i šta je najviše raduje.

O suprugu Ivanu

- Jako poštuje moje male rituale i nisu mu smešni ni glupi. On poštuje to da ja kad ustanem volim da gledam crtani. On čim otvorim oči, svako jutro, donese mi kafu i uključi crtani. To je meni najlepši deo dana i tu sam odmah znala da je to pravi čovek za mene - izjavila je Tea na televiziji Prva.

1/7 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Damir Dervišagić

Spisak želja

Tea Tairović važi za jednu od najtraženijih pevačica na estradnoj sceni, a kako je i sama navela nekoliko puta, za svoj uspeh se grčevito godinama borila.

Nedavno je gostovala u domaćim medijima i otkrila da je davnih dana napisala spisak želja i da je svaku stavku uspela da ostvari.

- Ja imam mnogo svesaka i blokčica u kojima svašta nešto piskaram. Ništa od toga ne bacam. U jednom od sam pre sedam godina napisala šta sve želim da ostvarim pre 30. godine i u svemu sam uspela. Apsolutno sam sve ostvarila. Imam sve taksativno zapisano, arena u Beogradu, arena u Zagrebu, arena u Sofiji... Za arenu u Skoplju sam tačno pisala godinu koju želim. Pre sedam godina je delovalo nemoguće, ali ja sam tako zapisala - izjavila je Tea na Prvoj televiziji.

1/9 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Promo, Privatna arhiva

Poraz nije opcija

Podsetimo, nedavno je pevačicina majka Božica Malević otkrila da nije uvek sve bilo tako lako i da u životu Tee Tairović nikada poraz nije bio opcija.

- Davno smo napravile dogovor kako će sve to teći. Dogovorile smo se da joj niko nikada ne plati dao pesmu, drugo je poklon, protiv toga nisam. Uvek kad ti nešto da, uceniće te sutra. Tako da sve treba da radiš sama, sama da zarađuješ. "Obećaj mi da će tako biti", to sam joj rekla. Moći će od toga lepo da živi, da zarađuje, ali ne odmah. To je proces, polako - govorila je Božica.