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Milica Pavlović jedna je od onih regionalnih muzičkih zvezda koje gotovo nikada ne prolaze neprimećeno, međutim i pored svih spekulacija o njenom emotivnom životu, isti uspeva vešto da sakrije.

Foto: Kurir

Ovoga puta naš paparaco zatekao ju je u jednom od prestižnih restorana na Dorćolu, gde je mlada zvezda uživala na večeri u društvu prijatelja. Nasmejana i smerno obučena uz čašu vina, pop zvezda je sebi priuštila zasluženi predah od mnogobrojnih koncerata koje je imala širom regiona.

Njeno prisustvo, naravno, nije moglo da prođe neopaženo, međutim kako naš izvor tvrdi bila je skromna kada je ušla u restoran, konobari su je smestili za rezervaciju koja je bila pod njenim imenom i nekoliko sati provela je sa prijateljima.

00:20 Milica Pavlović Izvor: Kurir

Milica očigledno nije imala nameru da ovo veče pretvori u još jedno javno pojavljivanje, ali oku našeg paparaca nije uspela da promakne.

Ipak, njen izlazak dobija dodatno zanimljiv kontekst a obzirom na to šta se dešavalo samo dan ranije kada su je svi očekivali na jednom gradskom događaju.

Foto: Kurir

Publika je očekivala da će se Milica pojaviti na koncertu

Naime, u četvrtak veče je u Beogradu nastupio grčki pevač Konstantinos Argiros, a veliki deo publike i medija je očekivao da će se upravo Milica pojaviti.

Njih dvoje već imaju muzičku saradnju iza sebe, a mlada pop zvezda je bila njegova specijalna gošća u Sava centru, na njegovom prvom solističkom koncertu u našoj zemlji, gde su zajedno izveli megahit "Praštaj“, tačnije srpsku verziju njegove pesme "Elpida“.

Ovoga puta do njihovog ponovnog susreta pred publikom nije došlo.

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić

Milice nije bilo na koncertu, pa su se mnogi pitali šta se tu desilo... Svoju zbunjenost na pitanje o regionalnoj zvezdi nije uspeo da sakrije ni Argiros, koji je prisutnim medijima rekao:

-Milica mi je rekla da joj je veoma drago što sam ponovo ovde. Rekao sam joj da jedva čekam da je vidim i da je sjajna - otkrio je poznati Grk, pa iznenadio sve pitanjem.

-Zašto me to pitate? Da li sam nešto pogrešno uradio? - upitao je on, a ovakva reakcija i njegova zbunjenost nikome od prisutnih medija nije bila jasna.

Jedno je sigurno, Milica Pavlović ima mnogo razloga da bude nasmejana i raspoložena s obzirom na uspešnu letnju turneju, šesti studijski album "Caka" koji je i dalje na trending listama i broji na desetine miliona pregleda na platformama, a nedavno je otkrila da je pored brojnih zakazanih koncerata do kraja godine već ugovorila i doček Nove godine na trgu u Goraždu.