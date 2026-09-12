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Reper Vuk Mob prisetio se svojih početaka na domaćoj rep sceni i otkrio da njegov otac nije podržavao odluku da se bavi muzikom.

Otac je Vuku često govorio da odustane, jer mu, kako sam reper kaže, nije prijalo da "pravi cirkus od sebe"

1/7 Vidi galeriju Vuk Mob Foto: Kurir Televizija, Pritnscreen, Printscreen

- Moj tata je uvek bio protiv te muzike. On je onako Crnogorac starog kova. Ja kad bih krenuo, on bi rekao: "Ajde, batali to, ne brukaj se." Uvek ga je bilo sramota, uslovno rečeno. Nije mu prijalo da pravim cirkus od sebe - ispričao je Vuk za Informer.

Međutim, vreme je prolazilo, a sa tim se menjao i stav njegovog oca, a ono što je bilo presudno jeste momenat kada je Vuk shavtio da od tog posla može dobro da zaradi.

"Prodaješ ljudima maglu"

Reper se prisetio da je svojevremeno gotovo svakodnevno nastupao, a zarađeni novac je donosio kući.

- Najviše sam voleo kada odem na nastup i vratim se sa povećom cifrom novca. Pošto sam nekada i po 12 dana bio na nastupima, nisam više imao gde da stavljam pare, pa kupim ranac i sve stavim tu.Onda dođem kući, bacim one pare na sve strane i kažem: "Evo ti", a on me gleda i kaže: "Ćuti, uzimaš pare na foru, prodaješ ljudima maglu. Dok traje, rokaj!" - prisetio se Vuk za pomenuti medij.

1/9 Vidi galeriju Vuk Mob Foto: Kurir Televizija

Iako njegov otac isprva mislio da Vuk "pravi cirkus od sebe", reper je uspeo da izgradi karijeru i dokaže da je znao koji pur bira za sebe.

Borba s depresijom

Podsetimo, borba Vuka Moba sa teškom depresijom i crnim mislima trajala je skoro dve godine, a okidač za mračne dane bio je iznenadni gubitak najvećeg oslonca – smrt oca koja se desila svega mesec i po dana nakon što mu se rodila ćerka.

Kako bi pobegao od surove stvarnosti, reper se odao porocima i potražio spas u alkoholu. Detaljno opisujući svoju agoniju, Vuk Mob je priznao:

"Počeo sam baš jako da pijem, probudim se u 9-10 ujutru, a u 11 sam već pijan i tako svaki dan".

Foto: Kurir

Ipak, nakon teške borbe koja ga je slomila, uspeo je da se vrati na pravi put, ističući da mu je bilo potrebno oko godinu i po do dve da konačno "izađe iz mraka".

Uprkos glasinama koje su kružile, Vuk je oštro demantovao da se kockao ili drogirao, naglašavajući da je uvek mislio na svoju budućnost.

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