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Tonči Huljić nedavno je boravio u Beogradu, a za medije je govorio i o ljubavnom odnosu svog sina Ivana i Jelene Rozge.

Poznato je da posebnu pažnju javnosti već duže vreme privlači ljubavni život Tončijevog sina Ivana Huljića, koji je u vezi sa popularnom pevačicom i nekadašnjom članicom grupe Magazin. Njih dvoje svoju ljubav ne eksponiraju previše u javnosti, ali otkako je veza potvrđena, ne prestaju nagađanja o tome da bi mogli da stanu na "ludi kamen".

Srećni i zaljubljeni

1/7 Vidi galeriju Jelena Rozga i Ivan Huljić Foto: Damir Dervišagić, Instagram, Privatna arhiva / Ustupljena fotografija, Privatna arhiva / Ustupljena fotografija

Sama Rozga nedavno je, međutim, poručila da ona i Ivan još nisu došli do razgovora o braku, iako ne krije da je srećna i zaljubljena.

Medije je sada zanimalo da li možda uskoro očekuje pozivnicu za sinovljevu svadbu. Ipak, kada je reč o Ivanovom odnosu sa Jelenom, proslavljeni muzičar ostao je dosledan stavu koji je i ranije iznosio - u emotivne izbore svoje dece ne želi da se meša, a najvažnije mu je da su ona srećna.

Foto: Kurir Televizija

- Pa dobro, uvek gledam kako se oni osećaju. Mislim, piše se svašta, ali ja nisam čuo za te priče. Da su u vezi, jesu. Bili su neki dan na ručku, pre nego što sam ja došao ovde. Sigurno me raduje kada su mi deca srećna. Ja se stvarno ne petljam u njihov privatni život i odupirem se tome da ljubav neko mora da verifikuje. Da imam ja tu šta sad da kažem: "E, nećeš sa ovim, nećeš sa onim." Ono što njih veseli, i mene veseli. Mi ni ne pričamo baš previše o muzici kada smo kod kuće, osim kada neko pokvari veče. Ako neko spomene nešto o muzici, otišlo je veče dođavola - rekao je Huljić za Republiku.

Ne želi da se odrekne prezimena

Podsetimo, Rozga je nedavno otkrila je da li planira da zadrži svoje prezime, ukoliko se uda za dečka Ivana Huljića.

- Nikada ne bih promenila svoje prezime. Znaš koliko sam vezana za svoju porodicu, tako da svoje prezime ne bih dirala, i to ne zato što sam poznata - rekla je za IN magazin.

Dodala je da bi eventualno mogla da uz svoje prezime doda i partnerovo.

1/9 Vidi galeriju Ivan Huljić ne odvaja se od Jelene Rozge Foto: Kurir

- Pa dobro, možda sa crticom. Ne znam, nisam razmišljala o tome. Još nismo došli do toga, tako da nisam ni imala razloga da razmišljam o tome - poručila je ona.

Kurir.rs

Tonči Huljić: