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Ovih dana u domaćim medijima jedna od glavnih vesti je ljubavni život Nataše Bekvalac, koja već nekoliko meseci uživa u emotivnoj vezi sa izvesnim S. R., što je Kurir ekskluzivno otkrio.

Naša ekipa uputila se u beogradsko naselje u kojem S. R. stanuje kako bismo na licu mesta saznali da li su ga komšije viđale u društvu Bekvalčeve.

Čim smo stigli na pomenutu lokaciju i objasnili šta nas zanima, komšije su nam odmah potvrdile da znaju o kome je reč, ali i da poznata pevačica redovno posećuje njihov kraj.

Viđali ih

1/10 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksic/Kurir, Privatna arhiva, Privatna arhiva

- Poznajem tog momka, on živi tu kod nas u kompleksu. Viđam ga često kad trči tu po kraju. Bio je u društvu Nataše nekoliko puta, sedeli su zajedno u kafiću pre nekog vremena. Ponašali su se krajnje normalno, sedeli su, pričali i smejali se, ali poljubac nisam video (smeh). Delovali su kao bliski prijatelji, super su se slagali. Inače, ja sam i ranije viđao Natašu ovde po kraju, tako da mi to nije delovalo ništa čudno. Lep su par, nek im je sa srećom - rekao nam je jedan od komšija, a na njegovu priču se nadovezala i devojka koja je bila s njim:

- Ja sam je videla pre možda mesec dana u skroz opuštenom izdanju - u nekom šortsu i majici, s velikim crnim naočarima za sunce. Išla je do prodavnice, bilo je rano pre podne. Baš sam se začudila kad sam je videla ovde tako rano, mislila sam da se i ona preselila ovde, ali mi je sad sve jasno. Očigledno je prespavala kod našeg komšije. Ubrzo potom videla sam je baš s njim u jednom restoranu ovde na večeri. Sedeli su napolju, a u jednom trenutku je naišla jedna naša komšinica pevačica, da ne otkrivam sad ko je u pitanju, i krenula ka njoj da se javi. Kad ju je Nataša primetila, odmah je okrenula glavu i skočila sa stolice kao oparena i brzo ušla unutra. Valjda nije želela da ih vidi zajedno i da joj objašnjava ko je dečko s njom. Meni je to bilo baš simpatično (smeh) - istakla je komšinica.

I u obližnjim kafićima zaposleni su nam rekli gotovo identične informacije kao i komšije - da ih u poslednje vreme sve češće viđaju zajedno.

1/5 Vidi galeriju Novi dečko Nataše Bekvalac Foto: Instagram

- Viđamo ih zajedno i deluju veoma prisno. Nisu baš od onih koji privlače pažnju, ali kada ih vidite zajedno, jasno je da su bliski. Nataša je uvek bila zanimljiva ljudima, pa se sve što uradi komentariše. Da li su zajedno ili su samo prijatelji, to najbolje znaju oni - rekli su nam radnici iz kafića.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom, ali njen PR tim nije odgovarao na našu poruku.

Broj telefona njenog partnera poznat redakciji nije bio dostupan.

Inače, S. R. je godinu dana stariji od Bekvalčeve. Bio je oženjen i ima dete. On se nekada profesionalno bavio fudbalom, igrao je za amaterske klubove Trudbenik i Bulbulderac, ali se pre 15 godina povukao s terena. Danas radi u firmi koja je u vlasništvu njegovog oca, a njemu je pripalo mesto direktora. Bavi se knjigovodstvenim, računovodstvenim i revizorskim poslovima i poreskim savetovanjem.

Oni koji ga poznaju opisuju ga kao pravog gradskog lika, čoveka koji je godinama prisutan u gradskim krugovima i na dešavanjima. Nikad nije bio od onih koji žele da su u centru pažnje. Voli da je uvek dobro obučen, dosta polaže na negu i svoj izgled i uglavnom je u svemu odmeren. Da je to tako, jasno se vidi na fotografijama s putovanja u Tajland, ali i iz Pule u Hrvatskoj, koje i dalje stoje sačuvane u arhivi na njegovom Instagram profilu u vidu storija.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Instagram Printscreen

Inače, čim je pre nekoliko meseci ušao u vezu s Natašom, zaključao je svoj profil na ovoj društvenoj mreži i sa zida obrisao sve fotografije.

Čuvaju privatnost

Podsetimo, Nataša Bekvalac i S. R. su od početka bili odlučni da svoju vezu sačuvaju od medija i komentara po društvenim mrežama, pa su zbog toga vodili računa da ne budu otkriveni.

Kako su nam ispričali ljudi iz njihovog okruženja, njih dvoje se viđaju kada im obaveze to dozvole, a posebno vode računa da zajedničke trenutke ne pretvore u medijski spektakl. Njemu ne smeta to što se o Natašinim bivšim ljubavima i dalje govori, prihvatio je apsolutno sve što ide uz nju.

Oni su zajedno uživali i na grčkom ostrvu Mikonos, a pre nekoliko dana se inkognito pojavio i na Natašinom nastupu u Beogradu, gde je lumpovao s prijateljima za sve pare.

Foto: ATA images, Društvene Mreže

Kurir.rs

Nataša Bekvalac: