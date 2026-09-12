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Uoprkos razvodu, Jelena Karleuša i Duško Tošić su pokazali da su spremni da sve razmirice ostave po strani kako bi bili tu za svoju decu - Atinu i Niku Tošić, kojima su nedavno proslavili 17. i 18. gala rođendan.

Pop diva Jelena Karleuša je i sama istakla da su ona i Duško shvatili koliko naslednicama znači kada vide zajedno nasmejane mamu i tatu u dobrim odnosima.

1/5 Vidi galeriju Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo

Kako je navela pop diva, ogledi i osmesi Atine i Nike kada njih dvoje razgovaraju najbolje pokazuju da su porodica i zajedništvo ono što im je najpotrebnije.

"Njima to jako znači"

JK je progovorila nakon rođendana ćerki o tome kako su ćerke srećne što su tata i mama bili zajedno sa njima, nasmejani i veseli na proslavi.

- One su zadovoljne što su mama i tata zajedno tu bili. Njima to jako znači. Duško i ja, ja svakako, a evo i Duško, pokazao je dobru volju. Treba da budemo u divnim odnosima zbog njih. To njima znači mnogo, baš mnogo. Da vi vidite kako Nika i Atina gledaju dok Duško i ja pričamo. Taj pogled... One su željne porodice i željne su mame, tate, porodice, da zajedno idemo na ručak, da zajedno sedimo, da pričamo. Mnogo su ponosne. I imaju jedan čudan pogled i osmeh kada nas dvoje nešto pričamo - rekla je Karleuša za Pink.

1/5 Vidi galeriju Rođendan Atine i Nike Tošić Foto: Petar Aleksić Mondo

Deluje da su Jelena i Duško upravo kroz odnos sa svojim ćerkama shvatili ono što je najvažnije - da Atina i Nika imaju roditelje koji mogu da sednu za isti sto, razgovaraju i budu oslonac jedno drugom onda kada je njihovim ćerkama to najpotrebnije.

Rođendan o kom će se dugo pričati

Podsetimo, ekipa Kurira nalazila se na licu mesta na proslavi 18. rođendana Atine Tošić, ali i 17. njene sestre Nike Tošić, gde smo zabeležili kadrove izvanredne dekoracije.

Posebna pažnja bila je posvećena svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj je bila održana proslava. Prilaz je bio ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok je goste na vrhu stepenica dočekalo ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".

1/14 Vidi galeriju Dekoracija na proslavi punoletstva Atine Tošić i 17. rođendana Nike Tošić Foto: Kurir

Na njemu su se nalazila imena Atine i Nike i brojevi 18 i 17, čime je jasno istaknuto da porodica ima dvostruki razlog za slavlje.

Velika pozadina u puderasto-roze tonovima ukrašavala se bogatim aranžmanima belog i roze cveća.

Sudeći po svakom detalju koji smo zabeležili na licu mesta, Jelena Karleuša i Duško Tošić potrudili su se da svojim naslednicama prirede veče za pamćenje i da Atinino punoletstvo, ali i Nikin 17. rođendan, proteknu baš onako kako su njihove ćerke zamislile.

BONUS video sa slavlja: