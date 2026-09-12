"ĆERKAMA ZNAČI DA SU MAMA I TATA ZAJEDNO" Jelena Karleuša iskreno o odnosu sa Duškom Tošićem: Nov početak za celu porodicu
- Jelena Karleuša kaže da je ćerkama veoma važno što su ona i Duško Tošić u dobrim odnosima i što ih zajedno viđaju nasmejane.
- Nakon proslave Atininog 18. i Nikinog 17. rođendana, bivši supružnici su stavili razmirice po strani zbog dece i porodice.
Uoprkos razvodu, Jelena Karleuša i Duško Tošić su pokazali da su spremni da sve razmirice ostave po strani kako bi bili tu za svoju decu - Atinu i Niku Tošić, kojima su nedavno proslavili 17. i 18. gala rođendan.
Pop diva Jelena Karleuša je i sama istakla da su ona i Duško shvatili koliko naslednicama znači kada vide zajedno nasmejane mamu i tatu u dobrim odnosima.
Kako je navela pop diva, ogledi i osmesi Atine i Nike kada njih dvoje razgovaraju najbolje pokazuju da su porodica i zajedništvo ono što im je najpotrebnije.
"Njima to jako znači"
JK je progovorila nakon rođendana ćerki o tome kako su ćerke srećne što su tata i mama bili zajedno sa njima, nasmejani i veseli na proslavi.
- One su zadovoljne što su mama i tata zajedno tu bili. Njima to jako znači. Duško i ja, ja svakako, a evo i Duško, pokazao je dobru volju. Treba da budemo u divnim odnosima zbog njih. To njima znači mnogo, baš mnogo. Da vi vidite kako Nika i Atina gledaju dok Duško i ja pričamo. Taj pogled... One su željne porodice i željne su mame, tate, porodice, da zajedno idemo na ručak, da zajedno sedimo, da pričamo. Mnogo su ponosne. I imaju jedan čudan pogled i osmeh kada nas dvoje nešto pričamo - rekla je Karleuša za Pink.
Deluje da su Jelena i Duško upravo kroz odnos sa svojim ćerkama shvatili ono što je najvažnije - da Atina i Nika imaju roditelje koji mogu da sednu za isti sto, razgovaraju i budu oslonac jedno drugom onda kada je njihovim ćerkama to najpotrebnije.
Rođendan o kom će se dugo pričati
Podsetimo, ekipa Kurira nalazila se na licu mesta na proslavi 18. rođendana Atine Tošić, ali i 17. njene sestre Nike Tošić, gde smo zabeležili kadrove izvanredne dekoracije.
Posebna pažnja bila je posvećena svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj je bila održana proslava. Prilaz je bio ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok je goste na vrhu stepenica dočekalo ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".
Na njemu su se nalazila imena Atine i Nike i brojevi 18 i 17, čime je jasno istaknuto da porodica ima dvostruki razlog za slavlje.
Velika pozadina u puderasto-roze tonovima ukrašavala se bogatim aranžmanima belog i roze cveća.
Sudeći po svakom detalju koji smo zabeležili na licu mesta, Jelena Karleuša i Duško Tošić potrudili su se da svojim naslednicama prirede veče za pamćenje i da Atinino punoletstvo, ali i Nikin 17. rođendan, proteknu baš onako kako su njihove ćerke zamislile.
BONUS video sa slavlja: