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Odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić od samog početka jubilarne, desete sezone Elite intrigira domaću javnost, a kako su posle samo nekoliko dana stupili u emotivnu vezu, koja je već naišla na nekoliko raskida, mediji su pozvali Staniju Dobrojević, pobednicu Elite 9, kako bi čuli njen sud!

Stanija je, naime, na samom početku istakla da Aneli ovaj odnos, kako nam je rekla, degradira i ruši njenu sliku u javnosti.

- Već sam rekla da je Filip u Anelinoj priči samo kanal. On iz tog odnosa profitira, jer dobija na značaju i prostoru, dok nju kao ženu taj odnos, po mom mišljenju, samo degradira - rekla je Stanija, pa je dodala:

Smatram da ona kao majka, favorit i neko ko je imao veoma jaku priču, nema šta da traži u odnosu koji je spušta na taj nivo. Trenutno se samo blamira. Videćemo da li će se na vreme trgnuti i vratiti sebi, ili će ovu sezonu završiti kao dvanaesta.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

Zoran Đukić: "Kakva crna snajka..."

Na ovu temu, ekipa portala Pink.rs pozvala je i Zorana Đukića, Filipovog oca, koji je bio striktan u tome da ne želi da se meša, ali je pak, izneo svoje mišljenje o tome što njegov sin, otkako je uplovio u ljubavnu vezu sa Aneli, sve češće raskida sa njom.

- Ne zanimaju me te priče, ne mislim ništa i ne zanima me. Šta imam da podržavam i ne podržavam?! Kažu ljudi da mi je to nova snajka, kakva crna snajka?! Ja imam samo jednu snajku, takve veze ne opstaju, zatvoren je prostor. Kada su ušli u vezu, svi od učesnika su ih napali zbog toga. Onog momenta kad Filip nešto odluči, šta on ima mene da pita? Ne zanima me to, to je njegov život - istakao je Zoran, te je nastavio:

- Što se mene tiče, nemam poverenje u veze iz rijalitija. Tri para su uspela, ostalo ništa. Ne mora da znači, ali se tako pokazalo u 90% slučajeva. Ne mogu ni da pričam ni o Aneli, ne poznajem je. Da li je podržavam ili ne, to je moja stvar, ali to su kao neke kombinacije u rijalitiju, a ne veze. Ti da bi živeo sa nekim, moraš zaista da ga upoznaš. Ako ti je dosadno, brak nije rešenje. Mi, Filipovi roditelji, nikada se nismo mešali, ja se zaista neću mešati. Da mu solim pamet ne želi, zaista. Sam neka odluči i vidi, nemam nameru da se mešam. Njegov izbor, njegova stvar - rekao je Filipov otac.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

kurir/ pink.rs

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