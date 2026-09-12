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Bivša učesnica "Elite 8" Stefani Grujić, koja se veoma mlada ostvarila u ulozi majke, kada je na svet donela sina Konstantina, a sada je nakon nekoliko meseci od objavljivanja veridbe, pokazala svog verenika.

Stefani je, naime, napustila "Elitu 7" zaljubljena u Jovanu Tomić Matoru i uprkos svim, tada, preprekama, nju je Matora verila, te su zajedno devet meseci krile njenu trudnoću od očiju javnosti, pa je tako poput plamena odjeknula vest da se Grujićeva porodila i da je na svet donela dečaka Konstantina.

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Foto: Printscreen

 Na njenom Instagram profilu osvanula je fotografija njene ruke, na kojoj se vidi verenički prsten, a kako je mesecima unazad krila profil jače polovine, ona je sada na instagramu objavila fotografiju sa njim, ali ovoga puta, bez tzv. "stikera" na njegovom licu.

- On je najnežniji čovek kog je moje srce ikada upoznalo, čovek pun ljubavi, topline i dobrote, a ono što imamo, to je ljubav koja se ne može objasniti rečima. Volim te - napisala je Stefani u opisu objave.

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Foto: Printscreen

"Veridba mi je bila kao iz filma, nisam imala pojma šta se sprema"

Podsetimo, Stefani se po objavljivanju veridbe oglasila za Pink portal, kada je otkrila sve detalje prosidbe.

- Da, verena sam. Kratko smo zajedno, ali očigledno dovoljno da napravimo haos. Ne volim mnogo da otkrivam, ali verujte mi, nije dosadno ni najmanje, desilo se baš brzo i neočekivano. Trenutno nismo tu, na odmoru smo, gde se i dogodila veridba - počela je Stefani priču za medije i nastavila:

Iskreno, veridba mi je bila kao iz filma, nisam imala pojma šta se sprema, totalno me je uhvatio nespremnu. Prvo šok, pa smeh… haos emocija, rekla sam “da” bez razmišljanja. Sve je bilo spontano, ali baš u tom ludilu je i bilo najlepše...Planovi postoje, ali nisu za svačije uši, recimo samo da ovo nije neka prolazna priča, a ostalo ćete videti na vreme.

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24:10
STARS 619 06.09.2026. Izvor: Kurir TV