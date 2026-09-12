NADA UKRADEN SE POŠTENO POKVASILA! Pevačica pokazala kako uživa u džakuziju, grmi u osmoj deciniji
- Neda Ukraden objavila je fotografiju iz džakuzija sa koktelom u ruci i ponovo privukla pažnju izgledom u kupaćem kostimu.
- Pevačica je leto provela u Lepetanima, a za 76. rođendan slavila je na jahti sa porodicom i prijateljima.
- Pre povratka u Beograd svratila je na Rtanj i poručila: 'Zbogom more, odoh u planine'.
Pevačica Neda Ukraden važi za jednu od dobrodržećih pevačica na našoj sceni.
S obzirom da gazi 8. deceniju, kako izgleda mogu da joj pozavide i trostruko mlađe koleginice.
Njena najnovija fotografija usijala je mreže.
Naime, pevačica pozira u uzanom kostimu, pokazavši brutalno telo.
S obzirom da je baka izgleda i više nego spektakularno, a na najnovijoj slii koju je podelila izgleda moćno.
Neda je pozirala u đakuziju sa koktelom u ruci pokazavši da joj je sve potaman.
Ona je provela nekoliko meseci ovog leta u svojoj kući u Lepetanima. Iako je imala brojne nastupe, redovno se vraćala na primorje gde je uživala u odmoru sa svojom porodicom. Tokom boravka na moru, Neda je proslavila svoj 76. rođendan na glamurozan način – žurkom na jahti na kojoj je okupila porodicu i prijatelje.
Na slavlju su bili njena ćerka Jelena i zet Predrag Peca, koji je bio zadužen za muziku i za di-džej pultom puštao hitove. U jednom trenutku, slavljenica mu se pridružila, stavila slušalice i đuskala uz pesme.
Uživanje
Pre povratka u Beograd, pevačica je odlučila da još malo uživa u odmoru, pa je zamenila morski ambijent planinskim i svratila na planinu Rtanj.
„Zbogom more, odoh u planine“, poručila je Neda i pokazala kako provodi vreme pozirajući u kupaćem kostimu, čime je ponovo raspametila pratioce na društvenim mrežama.
"Danas želim da ti kažem nešto što možda ne govorim dovoljno često — beskraјno sam ti zahvalan za sve što si učinila za mene i za našu porodicu. Hvala ti na tvoјoј ljubavi, dobroti, požrtvovanosti i na tome što si uvek tu kada јe potrebno", započeo je, a u nastavku poruke Peca je istakao koliko mu Neda znači i koliko je ponosan na njihov odnos:
"Ponosan sam što te mogu zvati svoјom maјkom, ali јoš više srećan što te mogu zvati priјateljem i članom svoje naјbliže porodice. Želim ti pre svega zdravlje, sreću, mir i јoš mnogo godina ispunjenih ljubavlju, osmesima, dobrim pesmama i ljudima koјi te vole. Volimo te i želimo ti naјsrećniji rođendan! Ljubi te zet", dodao je.
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