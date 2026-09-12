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Pevačica Neda Ukraden važi za jednu od dobrodržećih pevačica na našoj sceni.

S obzirom da gazi 8. deceniju, kako izgleda mogu da joj pozavide i trostruko mlađe koleginice.

Njena najnovija fotografija usijala je mreže.

Naime, pevačica pozira u uzanom kostimu, pokazavši brutalno telo.

Foto: Printscreen

S obzirom da je baka izgleda i više nego spektakularno, a na najnovijoj slii koju je podelila izgleda moćno.

Neda je pozirala u đakuziju sa koktelom u ruci pokazavši da joj je sve potaman.

Ona je provela nekoliko meseci ovog leta u svojoj kući u Lepetanima. Iako je imala brojne nastupe, redovno se vraćala na primorje gde je uživala u odmoru sa svojom porodicom. Tokom boravka na moru, Neda je proslavila svoj 76. rođendan na glamurozan način – žurkom na jahti na kojoj je okupila porodicu i prijatelje.

Na slavlju su bili njena ćerka Jelena i zet Predrag Peca, koji je bio zadužen za muziku i za di-džej pultom puštao hitove. U jednom trenutku, slavljenica mu se pridružila, stavila slušalice i đuskala uz pesme.

Uživanje

Pre povratka u Beograd, pevačica je odlučila da još malo uživa u odmoru, pa je zamenila morski ambijent planinskim i svratila na planinu Rtanj.

1/5 Vidi galeriju Provodi se za sve pare na moru Foto: Privatna arhiva, Screenshot

„Zbogom more, odoh u planine“, poručila je Neda i pokazala kako provodi vreme pozirajući u kupaćem kostimu, čime je ponovo raspametila pratioce na društvenim mrežama.

"Danas želim da ti kažem nešto što možda ne govorim dovoljno često — beskraјno sam ti zahvalan za sve što si učinila za mene i za našu porodicu. Hvala ti na tvoјoј ljubavi, dobroti, požrtvovanosti i na tome što si uvek tu kada јe potrebno", započeo je, a u nastavku poruke Peca je istakao koliko mu Neda znači i koliko je ponosan na njihov odnos:

"Ponosan sam što te mogu zvati svoјom maјkom, ali јoš više srećan što te mogu zvati priјateljem i članom svoje naјbliže porodice. Želim ti pre svega zdravlje, sreću, mir i јoš mnogo godina ispunjenih ljubavlju, osmesima, dobrim pesmama i ljudima koјi te vole. Volimo te i želimo ti naјsrećniji rođendan! Ljubi te zet", dodao je.

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