Slušaj vest

Samo 24 sata nakon objavljivanja duetske pesme "Vrata kuće", Nadica Ademov i njen mlađi brat Bubi, slave neverovatan uspeh!

Naime, pesma je zauzela lidersko, prvo mesto u trendingu i to u Austriji. Apsolutna dominacija s razlogom je oduševila Nadicu i Bubija, a ponosna pevačica oglasila se na Instagramu kratkim komentarom.

- To se čekalo! - poručila je s osmehom.

Pesma se "penje" ka vrhu i u trendingu u Srbiji, a za dan je prešla 100.000 pregleda.

Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Nadica je u ovoj pesmi gostovala svom bratu, koji je u petak, 11. septembra, izbacio svoje prve tri numere, i to samo dva i po meseca nakon finala Zvezda Granda u kojem mu je izmakla pobeda, ali očigledno ne i veliki uspeh.

Iako nije odneo pobedu u takmičenju, on je još jednom potvrdio staro pravilo - da pobeda i prvo mesto ne podrazumevaju i uspeh, već da njega mogu doneti samo rad i kvalitetne pesme.

Porodična kuća: Odatle je sve počelo

U spotu za "Vrata kuće" prikazano je i odakle je ovo dvoje mladih ljudi krenulo, u potrazi i borbi za svojom srećom i karijerom. U pitanju je porodična kuća porodice Ademov u Subotici, kao i određeni delovi njene unutrašnjosti, sa starim porodičnim fotografijama na kojima se vide Nadica i Bubi dok su bili deca.

- Tri pesme.. Tri potpuno različite priče... Tri emocije... A sve su deo mene! Jedna o čoveku koji nije bio dete sreće. Jedna o majci koja čeka svoju decu. Jedna o ljubavi kojoj je nebo granica. Ponosan sam na sve što smo uradili i hvala svima koji su bili deo ove priče. Ovo je početak, za mene toliko značajan. Uživajte u pesmama - poručio je Bubi.

Kurir.rs / Telegraf

BONUS video: