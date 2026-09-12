Slušaj vest

Poznat kao umetnik koji na svakom nastupu ostavlja „srce na terenu“, Keba je odlučio da beogradskoj publici priredi noć za pamćenje pod otvorenim nebom večeras, 12.septembra.

Naziv koncerta nosi posebnu težinu i sugeriše da je ovo trenutak koji se ne propušta, jer ko zna kada će se ponovo poklopiti zvezde za ovakav audio-vizuelni performans.

Publika može očekivati apsolutni darmar - od kultnih hitova „Bre gidi džanum“, „Nemam drage, nemam druga“, „Mesečina“, „Ti hodaš sa njom“, do balada uz koje su se gasile kafane poput „Imao sam“, „U snu ljubim medna usta“, „Kukavica“, „Plavo oko plakalo je“, „Srce piše suzama“ i mnogih drugih, koje su postale deo muzičke antologije.

Keba obećava dosta poznatih gostiju, a estrada već pristiže na muzičko veče koje će se dugo pamtiti.

Keba stigao na svoj koncert

00:22 Keba stigao sa suprugom na koncert Izvor: Kurir

Pevač je, baš kao i što dolikuje, stigao prvi na sopstveni koncert sa suprugom.

Mirko Kodić pristigao je odmah nakon domaćina večeri u elegantnom odelu.

02:39 Stigao i Mirko Kodić Izvor: Kurir

Ana Bekuta spremna da se posveti sebi

Sledeća je bila Ana Bekuta koja je govorila pred kamerama vrlo otvoreno i iskreno. Pevačica je nagovestila da je došlo vreme da se posveti sebi, te da je iz tog razloga napustila Zvezde Granda.

Pričala je i o važnim životnim promenama, a umerena šminka i nikad bolja linija učinili su to da pevačica deluje kao milion dolara. Pogledajte šta je sve rekla pred kamerama:

03:54 Ana Bekuta spremna za Kebin koncert Izvor: Kurir

Snežana Đurišić povela unuku na ovo spektakularno muzičko veče.

03:28 Sneza Djurisic sa unukom stigla na Kebin koncert Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: