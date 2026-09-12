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Igor Kojić došao je na koncert svog oca Dragana Kojića Kebe kako bi upotpunio noć za pamćenje.

Na muzički spektakl nije stigao sam, sa njim se pojavila i trudna devojka Nikolina Šaponja koja je od Igora mlađa čak 12 godina.

Oni su stigli vidno raspoloženi, a trudnica je blistala. Igor je izdvojio par minuta da popriča sa okupljenim medijima.

"Nikad se ne zna, možda i ja izađem na binu", rekao je Igor na samom početku.

1/5 Vidi galeriju Igor Kojić sa trudnom devojkom na koncertu svog oca Foto: Kurir

"Nisam davao sugestije, mada je kod nas u kući uvek neka kreativna raspravka, tako da smo se dogovorili da sve bude u duhu dobrog provoda, a njegova je svakako bila finalna", priča o tome kako su planirali koncert, pa otkriva kako je pevač reagovao kada je saznao da će postati deka.

"Bio je jako srećan, šta drugo može reći", tvrdi pa obelodanjuje kako se on osećao.

"Nisam se uplašio, samo sam se radovao i veselio, najbitnije od svega je da su lepe vesti, a to je divna vest", rekao je, a Nikolina se ubacila:

"Bilo je baš emotivno".

02:10 Igor Kojic sa trudnom devojkom Izvor: Kurir

Kako su se upoznali?

Igor je zagolicao maštu o tome kako su se Nikolina i on upoznali.

"To je duga priča i baš se davno desilo, nekom drugom prilikom ću ispričati. Bili smo prvo drugari, baš kao što uvek tako i kreće, svakako sada smo presrećni", kaže i za kraj otkriva da mu nije bitno kog će pola biti beba.

"Neka je samo živo i zdravo baš kao što kaže naš narod, to je najbitnije i da da Bog da sve bude kako treba".

Zaljubio se posle razvoda

Igor je ljubav sa Nikolinom pronašao nakon razvoda od Sofije Dačić, sa kojom je bio u braku svega nekoliko meseci. Njihovu vezu u početku su držali daleko od očiju javnosti, ali su vremenom prestali da kriju emocije i sve češće na društvenim mrežama dele zajedničke trenutke. Javnosti su se prvi put zajedno predstavili na koncertu kod pevača,kada se Igor pojavio sa lepom brinetom koja je odmah privukla pažnju.

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