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Dragan Kojić Keba pun je euforije pred večerašnji koncert na Tašmajdanu, a priznaje da i nakon toliko godina i dalje postoji trema. Ovoga puta se među publikom nalazi i njegov sin sa trudnom devojkom.

Keba kaže da je ovaj koncert poseban zato što je 30 godina maštao da zapeva na Tašmajdanu pred publikom.

- Sve je spremno, danas je bila proba. Svaki koncert je veliki, ali ovaj je poseban jer 30 godina želim da zapevam na Tašmajdanu. Tremu imam naravno, to je poštovanje prema publici i odgovornost. Danas se ta trema reflektuje drugačije nego pre 20 godina - rekao je i dodao.

1/5 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba Foto: Kurir

- Koncert posvećujem mojoj Olji, znam da joj se neke stvari neće svideti, ali nadam se da ću ispuniti njena očekivanja.

Igor se večeras prvi put pojavio sa izabranicom, a budući deda poručuje sa osmehom:

- Srećan sam, Bogu hvala, vežbao sam za to odavno. Neću imati problem, siguran sam da ću biti zgodan dedica.

Pogledajte šta je sve pevač rekao:

05:17 Keba koncert posvecuje svojoj zeni Izvor: Kurir

Igor: "Nije važan pol"

Podsetimo, ponosni tata sa osmehom je govorio o prinovi.

"Hvala puno na čestitkama, možda i zapevam na koncertu. Keba je bio jako srećan kad je čuo da će postati deda. Nisam se uplašio, ja sam se radovao, to je jedna divna vest. Naša priča počela je odavno i to je jedna jako lepa priča. Bili smo prvo drugari i onda malo po malo. Samo da je dete živo i zdravo, nije važno da li dečak ili devojčica" - rekao je Igor Kojić.

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