KEBA NAPRAVIO VELIČANSTVENI KONCERT! Ceo Tašmajdan u transu dok pevač ređa hitove: Scena sa ćerkom dirnula sve
- Dragan Kojić Keba večeras nastupa na Tašmajdanu pred rasprodatom publikom, u koncertu o kojem se mesecima pričalo.
- Koncert je otvorio uz više od 30 trubača i hit 'Bre gidi džanum', što je odmah podiglo atmosferu.
- Pevač je pred beogradskom publikom zaokružio višedecenijsku karijeru i izveo niz svojih najvećih pesama.
Dragan Kojić Keba večeras na Tašmajdanu priređuje pravi muzički spektakl, pred publikom koja je sa nestrpljenjem čekala koncert o kojem se mesecima unazad pričalo.
Interesovanje je bilo ogromno, a ulaznice su rasprodate do poslednje.
Popularni pevač večeras pred beogradskom publikom zaokružuje višedecenijsku karijeru i podseća na velike hitove koji su ga decenijama držali u samom vrhu estradne scene.
Posebno uzbuđenje nije krio zbog druženja sa publikom na otvorenom, a čim je kročio na binu bilo je jasno da je spreman za noć za pamćenje.
Koncert otvoren čuvenim hitom
Keba je koncert otvorio spektakularno – uz više od 30 trubača koji su napravili atmosferu kakva se retko viđa.
Od samog početka Tašmajdanom se prolomila muzika, a pevač je potom zapevao svoj veliki hit „Bre gidi džanum“, što je publika raspametilo.
Keba je od prvih taktova bio pun energije, pevao je, igrao i plesao na bini, a publika ga je sve vreme pratila u glas. Njegova energija nije jenjavala, pa je još jednom pokazao zbog čega već decenijama uspeva da traje na muzičkoj sceni.
U jednom momentu njegova ćerka Taša ulepšala je binu svog oca, a kadrovi su raznežili mnoge.
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