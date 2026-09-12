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Dragan Kojić Keba večeras na Tašmajdanu priređuje pravi muzički spektakl, pred publikom koja je sa nestrpljenjem čekala koncert o kojem se mesecima unazad pričalo.

Interesovanje je bilo ogromno, a ulaznice su rasprodate do poslednje.

Popularni pevač večeras pred beogradskom publikom zaokružuje višedecenijsku karijeru i podseća na velike hitove koji su ga decenijama držali u samom vrhu estradne scene.

Keba koncert Foto: Marko Kranjc

Posebno uzbuđenje nije krio zbog druženja sa publikom na otvorenom, a čim je kročio na binu bilo je jasno da je spreman za noć za pamćenje.

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Keba otvorio koncert pesmom Bre gidi dzanum Izvor: Kurir

Koncert otvoren čuvenim hitom

Keba je koncert otvorio spektakularno – uz više od 30 trubača koji su napravili atmosferu kakva se retko viđa.

Od samog početka Tašmajdanom se prolomila muzika, a pevač je potom zapevao svoj veliki hit „Bre gidi džanum“, što je publika raspametilo.

Keba je od prvih taktova bio pun energije, pevao je, igrao i plesao na bini, a publika ga je sve vreme pratila u glas. Njegova energija nije jenjavala, pa je još jednom pokazao zbog čega već decenijama uspeva da traje na muzičkoj sceni.

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Atmosfera sa Kebinog koncerta Izvor: Kurir

 U jednom momentu njegova ćerka Taša ulepšala je binu svog oca, a kadrovi su raznežili mnoge.

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Keba sa Tašom na sceni Izvor: Kurir

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