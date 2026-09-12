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Tanja Savić bila je specijalna gošća Dragana Kojića Kebe na njegovom velikom koncertu, a tom prilikom razgovarala je i sa predstavnicima medija. Pevačica je bila raspoložena da govori o privatnom životu, ljubavi, porodici, ali i o teškim periodima kroz koje je prolazila.

Tanja danas ne krije da ima veliku želju da ponovo postane majka. Ipak, kada je reč o braku, stvari vidi nešto drugačije.

Pevačica je priznala da nije sigurna da li bi ponovo stala pred matičara, jer joj je nakon svega što je doživela mnogo važnije da u vezi postoji ljubav, poverenje i mir.

1/10 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Marko Kranjc

Iza nje su godine tokom kojih se suočavala sa brojnim izazovima, a upravo zbog tih iskustava danas mnogo pažljivije bira ljude kojima veruje. Tanja je otvoreno govorila i o mentalnom zdravlju, depresiji i anksioznosti, naglašavajući da se iza osmeha i javne slike često kriju borbe o kojima ljudi ništa ne znaju.

Doživela izdaju

Pevačica je kroz život doživela i izdaju, a o tom periodu još uvek nije ispričala sve detalje. Ipak, jasno je da ju je ono što je preživela promenilo. Danas je mnogo opreznija kada nekoga pušta blizu sebe i ne želi da svoj mir ponovo stavlja na kocku.

Iako je zbog svega što joj se dogodilo mogla da izgubi veru u ljude, Tanja ipak veruje u ljubav. Upravo ljubav vidi kao najveću zaštitu od svega lošeg.

04:09 Tanja Savic otkriva da zeli bebu, ali nije sigurna da zeli da se uda Izvor: Kurir

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