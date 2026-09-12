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Nataša Kojić stigla je večeras na veliki koncert svog oca, Dragana Kojića Kebe, na Tašmajdanu, gde je svojim izdanjem odmah privukla pažnju.

Pevačica je zablistala u prelepoj haljini ukrašenoj štrasom, a osmeh i raspoloženje nisu skrivali koliko joj znači što je deo ove posebne večeri. A onda je usledio poseban trenutak.

Nataša je izašla na binu i zajedno sa ocem zapevala pred publikom, dok je u jednom trenutku sela i za klavir. Svojim muzičkim umećem oduševila je publiku, koja je sa velikim emocijama ispratila njihov zajednički nastup.

1/7 Vidi galeriju Nataša Kojić Taša Foto: Marko Kranjc

Posebno emotivan trenutak usledio je kada je Nataša ocu direktno sa bine posvetila pesmu. Dok je pevala, bilo je jasno koliko joj ovaj trenutak znači, a ponos i emocije nisu mogli da se sakriju ni kod nje ni kod Kebe.

Otac i ćerka uživali su zajedno na sceni, a njihova zajednička energija prenela se i na publiku. Za Natašu ovo nije bio samo još jedan nastup – bila je to posebna prilika da uz svog oca obeleži njegovu veliku muzičku noć i pokaže koliko je ponosna na sve što je tokom višedecenijske karijere postigao.

Nakon nastupa Taša je govorila pred kamerama, a šta je sve rekla možete pogledati ispod:

07:02 Tasa posle koncerta sa tatom Izvor: Kurir

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