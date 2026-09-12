TAŠA OTVORILA DUŠU NAKON ŠTO JE SIŠLA SA BINE! Ulepšala koncert svog oca, a onda bila brutalno iskrena (VIDEO)
- Nataša Kojić stigla je na koncert Dragana Kojića Kebe na Tašmajdanu i privukla pažnju elegantnim izdanjem.
- Na sceni je sa ocem zapevala, sela za klavir i posvetila mu pesmu, što je publika ispratila emotivno.
Nataša Kojić stigla je večeras na veliki koncert svog oca, Dragana Kojića Kebe, na Tašmajdanu, gde je svojim izdanjem odmah privukla pažnju.
Pevačica je zablistala u prelepoj haljini ukrašenoj štrasom, a osmeh i raspoloženje nisu skrivali koliko joj znači što je deo ove posebne večeri. A onda je usledio poseban trenutak.
Nataša je izašla na binu i zajedno sa ocem zapevala pred publikom, dok je u jednom trenutku sela i za klavir. Svojim muzičkim umećem oduševila je publiku, koja je sa velikim emocijama ispratila njihov zajednički nastup.
Posebno emotivan trenutak usledio je kada je Nataša ocu direktno sa bine posvetila pesmu. Dok je pevala, bilo je jasno koliko joj ovaj trenutak znači, a ponos i emocije nisu mogli da se sakriju ni kod nje ni kod Kebe.
Otac i ćerka uživali su zajedno na sceni, a njihova zajednička energija prenela se i na publiku. Za Natašu ovo nije bio samo još jedan nastup – bila je to posebna prilika da uz svog oca obeleži njegovu veliku muzičku noć i pokaže koliko je ponosna na sve što je tokom višedecenijske karijere postigao.
Nakon nastupa Taša je govorila pred kamerama, a šta je sve rekla možete pogledati ispod:
Pogledajte dodatni snimak: