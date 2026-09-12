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Nakon istorijskih uspeha i četiri nezaboravna koncerta na Tašmajdanu, Milanče Radosavljević započeo je veliku regionalnu turneju „Od Valjeva do Loznice“.

Prvi koncert održava se u SRC „Petnica“ u Valjevu, gradu iz kojeg je simbolično krenulo novo poglavlje njegove bogate i šest decenija duge karijere.

Već prilikom izlaska na scenu bilo je jasno da će ovo biti veče za pamćenje. Publika je legendu narodne muzike dočekala gromoglasnim ovacijama, aplauzima i uzvicima podrške, pokazujući mu da ljubav koju je godinama nesebično darivao kroz svoje pesme danas dobija najlepši mogući odgovor.

Koncert je počeo jednom od njegovih najpoznatijih i najvoljenijih pesama — „Anđelija“. Kada su Valjevom odjeknuli stihovi „Od Valjeva do Loznice“, po kojima je velika turneja i dobila ime, nastalo je pravo oduševljenje. Hiljade glasova zapevalo je kao jedan, a emocije, osmesi i aplauzi ispunili su SRC „Petnica“.

02:20 Milance Radosavljevic u Valjevu napravio spektakl Izvor: A. Milinkovic

Bio je to trenutak u kojem su se spojili prošlost i sadašnjost, uspomene i novi počeci. Pesma koja već decenijama živi u srcima publike označila je početak turneje o kojoj je Milanče dugo sanjao, a koju mu je omogućila upravo neizmerna ljubav naroda.

Posle četiri koncerta na Tašmajdanu, kojima je ispisao istoriju i oborio sve rekorde, Milanče je još jednom pokazao da prave pesme ne poznaju vreme i da iskrena emocija uvek pronađe put do publike. U Valjevu su se okupile različite generacije — oni koji uz njegove pesme žive decenijama, ali i mladi koji su tek otkrili lepotu istinske narodne muzike.

Svaki stih publika je pevala zajedno sa njim, a svaki aplauz bio je izraz poštovanja prema umetniku čije su pesme obeležile bezbroj ljubavi, slavlja, rastanaka i najvažnijih životnih trenutaka.

Koncert u Valjevu nije samo početak turneje. To još jedan dokaz neraskidive veze između Milančeta i njegove publike, veze koja traje duže od šest decenija i koja je danas snažnija nego ikada.

Turneja „Od Valjeva do Loznice“ počela je upravo onako kako dolikuje jednoj istinskoj legendi — uz hiljade glasova, gromoglasne ovacije i emociju koja se ne može opisati rečima, već samo doživeti.

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