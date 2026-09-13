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Soraja Vučelić i Ivana Stamenković Sindi rešile su da veče provedu u znaku glamura, dobrog provoda i skupocenog ambijenta. Delove njihovog izlaska Soraja je podelila sa pratiocima na Instagramu, otkrivši da su uživale u jednom luksuznom restoranu, a u objavi je označila i svoju prijateljicu uz kratku poruku „We start“.

Sudeći po prizorima sa društvenih mreža, za njihovim stolom nije nedostajalo ekskluzivnih detalja. Posluženi su atraktivni kokteli, dok je kavijar bio serviran na posebno dekorisan način, pa je bilo jasno da su za zajednički izlazak odabrale mesto poznato po raskošnom ugođaju.

1/3 Vidi galeriju Soraja Foto: Printscreen/Instagram

Posebnu pažnju privukao je i Sorajin izgled. Pre nego što je pokazala atmosferu iz restorana, objavila je selfi u upečatljivoj crvenoj toaleti sa dubokim dekolteom, kojom je dodatno privukla pažnju svojih pratilaca.

Ovako danas Sindi zarađuje

Sindi, koja je poznata po ljubavi prema lepom životu i luksuznim putovanjima, sada zarađuje kroz razne vrste reklama na Instagramu.

Ona je počela da radi već sa 14 godina, što joj je omogućilo da sada živi na visokoj nozi. Ona ističe da se od ovog posla može dobro zaraditi, pod uslovom da se posao dobro obavlja, što privlači razne kompanije.

1/15 Vidi galeriju Ivana Stamenković Sindi i dalje važi za jednu od najzgodnijih pevačica Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila - naglasila je ona i otkrila da li se od tog posla može dobro zaraditi.

Sestra joj radi kod Kineza

Nevena Stamenković, Ivanina sestra, vratila se "običnom" poslu i zaposli u kineskoj radnji, nakon perioda u kojem je bila aktivna na platformi za odrasle. Ovo, inače, nije prvi put da se okušava u ovom poslu.

1/5 Vidi galeriju Nevena Stamenković Foto: Petar Aleksić