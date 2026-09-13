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Crnogorski pevač Bojan Tomović ponovo se našao u samom centru medijske pažnje nakon šokantnih priznanja o privatnom životu i bračnim detaljima. Pevač je otvoreno govorio o neverstvu, ali najviše je šokirao priznanjem da je prevario suprugu sa njenim bratom.

Govoreći o svom bivšem braku, Tomović je bez ustručavanja potvrdio da je bio neveran svojoj tadašnjoj supruzi. Ono što je posebno zaprepastilo javnost jeste činjenica da je neverstvo počinio sa njenim rođenim bratom, odnosno svojim tadašnjim šurakom. Na pitanje da li je suprugu tokom braka varao sa još nekim, pevač je kratko potvrdio da je to učinio samo sa njenim bratom.

1/6 Vidi galeriju Bojan Tomović ne prestaje da intrigira Foto: Kurir Televizija, Screenshot, Printscreen



Međutim, najveću polemiku izazvalo je njegovo lično tumačenje ovog čina. Pevač je naglasio da sopstveni potez uopšte ne doživljava kao čin izdaje ili neverstva.

"Ne gledam na to kao prevaru, nije prevara! Ipak to ostaje u krugu porodice", izjavio je Tomović u svom prepoznatljivom stilu.