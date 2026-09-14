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Boban Rajović u višedecenijskom je braku sa suprugom za koju ističe da je stub porodice i da je beskrajno voli, a o turbulentnoj prošlosti je otvoreno govorio. Pevač je priznao da je imao greške i tokom braka, a i pre ženidbe je imao nesvakidašnje situacije sa ženama.

Jednom prilikom, Boban se prisetio svoje prve ljubavi i devojke koja je imala 14 godina, a lagala ga je da je starija.

"Sve zbog ljubavi"

- Imao sam nekih šesnaest godina, a ona osamnaest. Devojka je živela u Beogradu, a ja u Danskoj. Ta je veza trajala nekih četiri godine. Nije mi bilo teško da pređem tolike kilometre i da dođem da je vidim. Čim sam dobio vozačku dozvolu, dolazio sam čak iz Danske da vidim svoju simpatiju. Sve zbog ljubavi - rekao je pevač za "Grand" i dodao:

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Foto: Damir Dervišagić

- Možete li zamisliti mene sa osamnaest godina i nju koja je lagala da ima šesnaest, a u stvari je imala četrnaest?!

"Nikada nisam prevario ženu"

Podsetimo, Boban je rekao da se kaje zbog izjava koje je imao u prošlosti, ali da supruzi nije bio neveran.

- Nikad nisam prevario ženu, a jesam govorio da sam bio izložen velikim iskušenjima. Ja sam od onih koji žive po poslovici: "Skupljam apetit okolo, a jedem kod kuće" - rekao je Boban Rajović nedavno, pa dodao još detalja:

Boban Rajović Foto: Ana Paunković

 "Ne stidim se ničega"

- Glupo bi bilo da kažem da nisam pogledao drugu ženu, a radim posao koji radim! Ranije je bilo drugačije, sad sam zreliji. Sad da se vratim u taj period kad sam bio mlad i lud, sve bih uradio isto jer se ne stidim ničega. Nikad nisam obrukao suprugu, da me neko vidi da šetam s drugom ili da me je neko uhvatio s drugom, smatram da sam tu čist. Imam sreću i da imam razumnu decu, širokih su shvatanja, znaju šta moj posao nosi, imamo drugarski odnos. Bilo je naslova i priča kad su me ćerke kritikovale za neke stvari koje su bile u medijima. Poštujem i cenim njihove kritike, znam da budem detinjast, istrpim kritiku kad zaslužujem da budem iskritikovan, ako je otišlo daleko, molim za oprost, bude mi oprošteno, nadoknadim sa ozbiljnom dozom ljubavi i davanja u svakom segmentu njima i poštovan sam otac i roditelj.

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Boban Rajović Izvor: Privatna arhiva