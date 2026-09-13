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Modna kreatorka Verica Rakočević (78) i 35 godina mlađi kompozitor Veljko Kuzmančević stupili su u brak 2013. godine, a detalji iz njihovog privatnog života ne prestaju da intrigiraju javnost. Posebno je interesantno to što je Verica dve godine starija od Veljkove majke Dušanke Kuzmančević koja je svojevremeno otvoreno govorila o trenutku kada je saznala za izbor svog sina.

Dušanka Kuzmančević prisetila se jednom prilikom dana kada joj je Veljko saopštio da je u vezi sa poznatom dizajnerkom.

- Dolazim sa posla, a on se vratio sa Zlatibora. Kaže on meni: "Vraćam se za Beograd, došao sam da ti kažem da sam sa Vericom." Bila sam zatečena - ispričala je Dušanka u emisiji "Kad anđeli spavaju" .

1/9 Vidi galeriju Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević Foto: Kurir Televizija, Shutterstock, Sonja Spasic

Ona je tada sinu dala iskren savet i postavila mu važno pitanje.

- Pričali smo o tome i rekla sam: "Ako je to to, i ako ste se našli i ako je voliš, onda u redu, ali ako je nešto drugo onda nemoj. Ako si spreman da te svi gledaju i zapitkuju, kao i mene na poslu - onda okej." Tada sam ga pitala i nikad više. Ja ne pitam, samo ako sami nešto kažu - rekla je.

Veljko Kuzmančević je istakao da su njegova majka, Verica i on uvek imali otvoren i blizak odnos.

- Nas troje smo uvek bili bliski i otvoreni jedni prema drugima. Mnogo vremena smo proveli u razgovoru, razumeli smo se. Vezani smo, ali ne na formalan način, da moramo po svaku cenu da se javljamo... Prosto smo bliski na jedan ljudski način, koji podrazumeva porodicu i dom. Ponosan sam na svoje roditelje i na to kako sam odrastao i kako su me vaspitavali - rekao je.

1/10 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Kurir Televizija, Petar đorđević



"Razumela bih da hoće da ode"

Verica Rakočević je u više navrata otvoreno govorila o velikoj starosnoj razlici i svesna je svih izazova koje ona nosi.

- Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za ceo život. Volela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije, iz razloga što čovek ima samo 38 godina, možda bi bio greh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada. Kod nas ništa nije stereotip - rekla je Verica za medije.