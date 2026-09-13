EKSKLUZIVNO: Ćana helikopterom stiže na Šabački vašar – organizatori traže mesto za sletanje!



Jedna od najvećih zvezda narodne muzike prirediće dolazak o kojem će se dugo pričati! Kako saznajemo, Ćana će u petak, 18. septembra, na Šabački vašar stići – helikopterom!



Pevačica je godinama poznata po nesvakidašnjim i spektakularnim dolascima na svoje nastupe, ali je ovoga puta rešila da ode korak dalje. Sa organizatorima je dogovorila da na vašar stigne iz vazduha, a trenutno se razmatra najbolja i najbezbednija lokacija na kojoj će helikopter moći da sleti.



Kontaktirali smo Ćanu kako bismo proverili naša saznanja, a ona nam je samo kratko i zagonetno poručila:



„Očekujte neočekivano i vidimo se tamo!“



Ćana će iste večeri nastupiti u beloj šatri, gde se već sada očekuju ogromna posećenost, prava vašarska atmosfera i provod do duboko u noć. Sa njom će nastupiti i brojne kolege, ali nema sumnje da će upravo njen spektakularni dolazak biti jedan od događaja o kojima će se najviše pričati na ovogodišnjem Šabačkom vašaru.



Publika je navikla da Ćana uvek priredi nešto drugačije i nezaboravno, ali dolazak helikopterom podigao je očekivanja na potpuno novi nivo. Svi sa nestrpljenjem čekaju trenutak kada će se helikopter pojaviti iznad vašara i kada će jedna od najomiljenijih pevačica kročiti pred publiku.



Spektakl je zakazan za petak, 18. septembar, u beloj šatri na Šabačkom vašaru – a sudeći po najavama, te večeri sprema se pravi muzički haos!