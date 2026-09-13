ĆANA STIŽE HELIKOPTEROM NA ŠABAČKI VAŠAR! Organizatori traže mesto za sletanje: Ovo poručuje pevačica
- Ćana će u petak, 18. septembra, stići na Šabački vašar helikopterom, što organizatori tek treba bezbedno da organizuju.
- Pevačica je poručila 'Očekujte neočekivano i vidimo se tamo', a iste večeri nastupa u beloj šatri.
PevačicaStanojka Mitrović Ćana prirediće dolazak na Šabački vašar o kojem će se sigurno dugo pričati! Kako saznajemo, ona će u petak, 18. septembra, za kada je najavljen njen nastup, na ovu tradicionalnu manifestaciju stići ni manje ni više nego helikopterom!
Pevačica je godinama poznata po nesvakidašnjim i spektakularnim dolascima na svoje nastupe, ali je ovoga puta rešila da ode korak dalje. Sa organizatorima je dogovorila da na vašar stigne iz vazduha, a trenutno se razmatra najbolja i najbezbednija lokacija na kojoj će helikopter moći da sleti.
Kontaktirali smo Ćanu kako bismo proverili naša saznanja, a ona nam je samo kratko i zagonetno poručila:
- Očekujte neočekivano i vidimo se tamo!
Ćana će iste večeri nastupiti u beloj šatri, gde se već sada očekuju ogromna posećenost, prava vašarska atmosfera i provod do duboko u noć. Sa njom će nastupiti i brojne kolege, ali nema sumnje da će upravo njen spektakularni dolazak biti jedan od događaja o kojima će se najviše pričati na ovogodišnjem Šabačkom vašaru.
Publika je navikla da Ćana uvek priredi nešto drugačije i nezaboravno, ali dolazak helikopterom podigao je očekivanja na potpuno novi nivo. Svi sa nestrpljenjem čekaju trenutak kada će se helikopter pojaviti iznad vašara i kada će jedna od najomiljenijih pevačica kročiti pred publiku.
Spektakl je zakazan za petak, 18. septembar, a sudeći po najavama, te večeri sprema se pravi muzički haos!
10:48 AM (7 minutes ago)