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PevačicaStanojka Mitrović Ćana prirediće dolazak na Šabački vašar o kojem će se sigurno dugo pričati! Kako saznajemo, ona će u petak, 18. septembra, za kada je najavljen njen nastup, na ovu tradicionalnu manifestaciju stići ni manje ni više nego helikopterom!

Pevačica je godinama poznata po nesvakidašnjim i spektakularnim dolascima na svoje nastupe, ali je ovoga puta rešila da ode korak dalje. Sa organizatorima je dogovorila da na vašar stigne iz vazduha, a trenutno se razmatra najbolja i najbezbednija lokacija na kojoj će helikopter moći da sleti.

Kontaktirali smo Ćanu kako bismo proverili naša saznanja, a ona nam je samo kratko i zagonetno poručila:

- Očekujte neočekivano i vidimo se tamo!

Stanojka Mitrović Ćana Foto: Pink, Printscreen

Ćana će iste večeri nastupiti u beloj šatri, gde se već sada očekuju ogromna posećenost, prava vašarska atmosfera i provod do duboko u noć. Sa njom će nastupiti i brojne kolege, ali nema sumnje da će upravo njen spektakularni dolazak biti jedan od događaja o kojima će se najviše pričati na ovogodišnjem Šabačkom vašaru.

Publika je navikla da Ćana uvek priredi nešto drugačije i nezaboravno, ali dolazak helikopterom podigao je očekivanja na potpuno novi nivo. Svi sa nestrpljenjem čekaju trenutak kada će se helikopter pojaviti iznad vašara i kada će jedna od najomiljenijih pevačica kročiti pred publiku.

Spektakl je zakazan za petak, 18. septembar, a sudeći po najavama, te večeri sprema se pravi muzički haos!

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Sandra Rilaksandra.rilak@kurir.rs

10:48 AM (7 minutes ago)
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EKSKLUZIVNO: Ćana helikopterom stiže na Šabački vašar – organizatori traže mesto za sletanje!

Jedna od najvećih zvezda narodne muzike prirediće dolazak o kojem će se dugo pričati! Kako saznajemo, Ćana će u petak, 18. septembra, na Šabački vašar stići – helikopterom!

Pevačica je godinama poznata po nesvakidašnjim i spektakularnim dolascima na svoje nastupe, ali je ovoga puta rešila da ode korak dalje. Sa organizatorima je dogovorila da na vašar stigne iz vazduha, a trenutno se razmatra najbolja i najbezbednija lokacija na kojoj će helikopter moći da sleti.

Kontaktirali smo Ćanu kako bismo proverili naša saznanja, a ona nam je samo kratko i zagonetno poručila:

„Očekujte neočekivano i vidimo se tamo!“

Ćana će iste večeri nastupiti u beloj šatri, gde se već sada očekuju ogromna posećenost, prava vašarska atmosfera i provod do duboko u noć. Sa njom će nastupiti i brojne kolege, ali nema sumnje da će upravo njen spektakularni dolazak biti jedan od događaja o kojima će se najviše pričati na ovogodišnjem Šabačkom vašaru.

Publika je navikla da Ćana uvek priredi nešto drugačije i nezaboravno, ali dolazak helikopterom podigao je očekivanja na potpuno novi nivo. Svi sa nestrpljenjem čekaju trenutak kada će se helikopter pojaviti iznad vašara i kada će jedna od najomiljenijih pevačica kročiti pred publiku.

Spektakl je zakazan za petak, 18. septembar, u beloj šatri na Šabačkom vašaru – a sudeći po najavama, te večeri sprema se pravi muzički haos!