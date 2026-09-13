DARA BUBAMARA GA NAZVALA "BALVANOM", A DEVOJČICE I DANAS OTKIDAJU NA NJEGA Ovako je Sloba Radanović izgledao na početku karijere (FOTO)
- Sloba Radanović je od prvih nastupa u Zvezdama Granda i Pinkovim Zvezdama došao do velike popularnosti, posebno nakon Zadruge.
- Iako ga je Dara Bubamara nekad nazvala 'balvanom', interesovanje za njega nije splasnulo, a danas je u srećnom braku sa Jelenom i posvećen porodici.
Sloba Radanović važi za jednog od najpopularnijih pevača, a godinama uživa u porodičnom životu sa suprugom Jelenom.
Pevač često putuje i ima nastupe, a svako slobodno vreme koristi da provede sa porodicom.
Devojke i dalje lude za njim iako je oženjen, a evo kako je izgledao pre nego što je postao poznat.
Vrtoglava popularnost
Radanović se pojavio prvi put na malim ekranima u Zvezdama Granda, ali nije ostvario uspeh. Široj javnosti je postao poznat nakon učešća u Pinkovim Zvezdama, a vrtoglavu popularnost stekao je nakon prve sezone Zadruge.
Svojevremeno ga je pevačica Dara Bubamara nazvala "balvanom", ali to mu nije narušilo ugled "frajera" u javnosti.
Tadašnju suprugu je javno prevario u rijalitiju, ubrzo se i razveo, a interesovanje devojčica je samo raslo. Nešto kasnije je upoznao Jelenu sa kojom je uplovio u mirnu luku.
Sloba danas
Pevač često ističe da je ona njegova najveća podrška, a za kompletnu sreću mu nedostaje otac koga je izgubio 2019. godine.
O svadbi sa Jelenom se dugu pričalo, a bračni par nedavno je renovirao dom i napravio bajku.
Pored pevanja posvetio se i ugostiteljstvu koje mu do sada odlično ide.