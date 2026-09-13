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Jelena Radanović, supruga Slobe Radanovića, oglašavala se gotovo čitavu noć sa aerodroma, a nakon ukrcavanja u avion za povratak u Srbiju doživela je šok zbog nesvakidašnjeg prizora u avionu.

Čim se ukrcala i spremila za let, Jelenu je dočekala neočekivana situacija neposredno pored njenog sedišta. Naime, starija gospođa koja je sedela do nje bila je doslovno vezana za sedište, tako što je obmotala maramu preko usta i pričvrstila je za naslon.



Iako je ostala u čudu, Jelena je situaciju prihvatila sa simpatijama i duhovitošću, pa je uz prizor na društvenim mrežama napisala: „Ljudi su fenomenalni i zabavni... Samo treba da obratimo pažnju. Gospođo, aj lav ju“.

Foto: Isntagram

Sloba i Jelena Radanović doček Nove godine

Ovaj događaj usledio je nakon što se Jelena prethodnih nedelja našla u centru medijske pažnje zbog pretnji koje joj je uputila Ana Nikolić, posle čega su ona i Sloba odlučili da neprijatnosti ostave iza sebe i posvete se porodičnom odmoru sa sinovima daleko od Srbije.