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Veljko Ražnatović se oglasio sa Kopaonika, gde uživa okružen prirodom, a sa svojim pratiocima na Instagramu podelio je deo atmosfere.

Godinama unazad Veljko živi u Titelu sa svojom porodicom - suprugom Bogdanom i sinovima, a ovog puta je odlučio da se opusti na Kopaoniku, u prirodi, okružen zelenilom.

Kada je stigao, odmah je pokazao prirodne lepote koje ga okružuju i podelio sa pratiocima kako uživa u čarima planine.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović uživa na planini Foto: Printscreen Instagram

Dok je boravio u prirodi, Veljko je odabrao opuštenu odevnu kombinaciju - kačket na glavi, a ono što je posebno privuklo pažnju je to da je na duksu imao grb Srbije, što je oduševilo mnoge na mrežama.

Komšije iz Titela o Veljku i Bogdani

Podsetimo, ored ogromnog imanja koje je sredio i na kojem je izgradio teretanu, bazen, ali i ring za sparingovanje, Ražnatović je nedaleko od kuće napravio i veliku farmu prasića od koje je napravio unosan biznis.

Ekipa Telegrafa posetila je Titel i porazgovarali s prvim komšija Ražnatovića i Rodića, koji su nam otkrili istinu o njima.

- Ovo ovde je mirna ulica gde živimo. Oni se ne čuju, rade svoj posao i ne gledaju okolo - rekao je prvi komšija.

On je, zatim, pomenuo i Veljka koji se nedavno vratio u Titel, pa izneo svoje zapažanje.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

- Video sam Veljka sad kada se vratio, čini mi se da je smršao tamo u Rusiji. Njegova ženica Bogdana je fina, oko dece je stalno. Ova deca tu iz ulice često idu u njihovo dvorište da se igraju - dodao je.

Kako su otkrili meštani Titela, mnogi iz sela rade upravo na njihovim farmama, a oni su korektni poslodavci.

- Dobri su oni, i za komšije i za radnike. Mnogi rade tu kod njih na farmi i uvek sve ispoštuju - rekla je komsinica.

Meštani ovog mesta najviše cene kod Veljka i njegove porodice jedno, a otkrili su i šta.

- Vidim ih tu kada ulaze i izlaze iz dvorišta, jave se onako lepo i kulturno. Dobri su, šta da kazem. Normalne komšije, nemas utisak da su neko i nesto - rekla je starija gospodja koja živi par kuca od njih.

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