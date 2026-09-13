VELJKO RAŽNATOVIĆ UŽIVA U PRIRODI: Pokazao gde provodi vreme, jedan detalj svima zapao za oko, a ovo su komšije rekle o njemu
- Veljko Ražnatović oglasio se sa Kopaonika i podelio sa pratiocima prizore iz prirode, uz opuštenu kombinaciju i duks sa grbom Srbije.
- Komšije iz Titela kažu da su Veljko i Bogdana mirni, kulturni i korektni, a mnogi meštani rade na njihovim farmama.
Veljko Ražnatović se oglasio sa Kopaonika, gde uživa okružen prirodom, a sa svojim pratiocima na Instagramu podelio je deo atmosfere.
Godinama unazad Veljko živi u Titelu sa svojom porodicom - suprugom Bogdanom i sinovima, a ovog puta je odlučio da se opusti na Kopaoniku, u prirodi, okružen zelenilom.
Kada je stigao, odmah je pokazao prirodne lepote koje ga okružuju i podelio sa pratiocima kako uživa u čarima planine.
Dok je boravio u prirodi, Veljko je odabrao opuštenu odevnu kombinaciju - kačket na glavi, a ono što je posebno privuklo pažnju je to da je na duksu imao grb Srbije, što je oduševilo mnoge na mrežama.
Komšije iz Titela o Veljku i Bogdani
Podsetimo, ored ogromnog imanja koje je sredio i na kojem je izgradio teretanu, bazen, ali i ring za sparingovanje, Ražnatović je nedaleko od kuće napravio i veliku farmu prasića od koje je napravio unosan biznis.
Ekipa Telegrafa posetila je Titel i porazgovarali s prvim komšija Ražnatovića i Rodića, koji su nam otkrili istinu o njima.
- Ovo ovde je mirna ulica gde živimo. Oni se ne čuju, rade svoj posao i ne gledaju okolo - rekao je prvi komšija.
On je, zatim, pomenuo i Veljka koji se nedavno vratio u Titel, pa izneo svoje zapažanje.
- Video sam Veljka sad kada se vratio, čini mi se da je smršao tamo u Rusiji. Njegova ženica Bogdana je fina, oko dece je stalno. Ova deca tu iz ulice često idu u njihovo dvorište da se igraju - dodao je.
Kako su otkrili meštani Titela, mnogi iz sela rade upravo na njihovim farmama, a oni su korektni poslodavci.
- Dobri su oni, i za komšije i za radnike. Mnogi rade tu kod njih na farmi i uvek sve ispoštuju - rekla je komsinica.
Meštani ovog mesta najviše cene kod Veljka i njegove porodice jedno, a otkrili su i šta.
- Vidim ih tu kada ulaze i izlaze iz dvorišta, jave se onako lepo i kulturno. Dobri su, šta da kazem. Normalne komšije, nemas utisak da su neko i nesto - rekla je starija gospodja koja živi par kuca od njih.
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