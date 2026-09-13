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Pevačica Milica Todorović sletela je na beogradski aerodrom nakon radnog vikenda u dijaspori, pa progovorila o teškom periodu zbog posla i sinu Bogdanu.

Milica je sletela u crnom širokom kompletu, a u rukama je nosila skupocenu torbu.

- Nisam se naspavala, ja sam navikla ceo život tako. Ceo život se ne spava, radi se - rekla je, pa na pomen sina, dodala:

- Pa da jedva čekam.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ipak, otkrila je šta je najviše umara kada je posao u pitanju, ali za to uvek ima i pomoć.

- To mene najviše smara, to me baš smara. Nisam neki ljubitelj toga, ali onda pozovem moje prijatelje koji se bave modnim dizajnom i onda oni meni nešto naprave, sašiju i to je to.

Na samom kraju je opet pomenula mezimca Bogdana, te otkrila koliko je nestrpljiva da stigne u stan.

- To mi je najteže, jedva čekam da ga vidim.