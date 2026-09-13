BELI DŽIP DOŠAO PO MILICU TODOROVIĆ NA AERODROM! Progovorila o sinu i otkrila ko joj pomaže: To me smara
- Milica Todorović sletela je na beogradski aerodrom posle radnog vikenda u dijaspori i rekla da je umorna, ali navikla na tempo bez sna.
- Otkrila je da je najviše smara izbor garderobe, pa joj prijatelji iz modnog dizajna često pomažu da joj nešto sašiju.
- Na kraju je poručila da jedva čeka da stigne kući i vidi sina Bogdana.
Pevačica Milica Todorović sletela je na beogradski aerodrom nakon radnog vikenda u dijaspori, pa progovorila o teškom periodu zbog posla i sinu Bogdanu.
Milica je sletela u crnom širokom kompletu, a u rukama je nosila skupocenu torbu.
- Nisam se naspavala, ja sam navikla ceo život tako. Ceo život se ne spava, radi se - rekla je, pa na pomen sina, dodala:
- Pa da jedva čekam.
Ipak, otkrila je šta je najviše umara kada je posao u pitanju, ali za to uvek ima i pomoć.
- To mene najviše smara, to me baš smara. Nisam neki ljubitelj toga, ali onda pozovem moje prijatelje koji se bave modnim dizajnom i onda oni meni nešto naprave, sašiju i to je to.
Na samom kraju je opet pomenula mezimca Bogdana, te otkrila koliko je nestrpljiva da stigne u stan.
- To mi je najteže, jedva čekam da ga vidim.
kurir.rs/telegraf