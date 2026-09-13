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Marija Šerifović podelila je emotivne reči upućene svojoj mami Verici Šerifović za njen rođendan i istakla veliku zahvalnost.

Uz poruku punu ljubavi i prepoznatljivog humora, Marija je juče podelila i njihovu zajedničku fotografiju na kojoj je i sin Mario. Na rođendanskoj torti nalazile su se svećice u obliku broja 63, a oni su uživali u porodičnoj atmosferi.

"Možda ti to ne govorim onoliko često..."

– Pošto moja majka već godinama tvrdi da nisam dovoljno slatkorečiva, nežna i ljubazna prema njoj, evo da danas, javno, ostane zapisano. Da posle nema da nisam rekla. Možda ti to ne govorim onoliko često, onako lepo i upakovano kako bi ti volela, ali sam ti zahvalna više nego što umem da izgovorim! Hvala ti za sve što si uradila za mene. Za sve što i danas radiš za sve nas. Za svaku brigu koju si preuzela na sebe da mi ne bismo morali. Za svako „ja ću“, za svako „ne brini“.

– Velika je sreća imati majku kojoj, bez obzira na godine, život, obaveze i sve što nosiš na leđima, i dalje možeš da se vratiš kao dete. Ti si jedan od stubova svega što zovem svojim životom. I ako ponekad zaboravim da ti to kažem, nikada ne zaboravljam da to osećam.

1/8 Vidi galeriju Marija Šerifović i Verica Šerifović Foto: Printscreen Instagram

"Imam samo jednu želju"

– Danas nemam neku veliku želju za tebe. Imam samo jednu. Da te život malo više mazi. Da ti vrati makar delić svega što si ti dala nama. Da budeš zdrava, mirna, nasmejana i da konačno malo manje brineš o svima, a malo više uživaš u svemu što si stvorila. I, naravno, želim ti još mnogo godina da mi objašnjavaš kako sa tobom treba lepše, nežnije i ljubaznije... A ja ću, kao i do sada, da se trudim. Pomalo. Srećan rođendan, majko. Hvala ti za sve što si bila, što jesi i što ćeš zauvek biti za sve nas. Volim te. Eto. Javno. Da imaš dokaz – napisala je Marija.

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