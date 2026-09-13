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Goca Tržan je iskreno progovorila o svim aktuelnostima u svom životu, ali i na javnoj sceni. Tom prilikom, dotakla se bivšeg supruga Ivana Marinkovića i odluke njihove ćerke da promeni prezime Marinković u Tržan.

Najpre, prokomentarisala je novu pevačicu grupe Tap 011:

1/4 Vidi galeriju Pevačica ume sebi da ugodi Foto: Preent Screen, R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram

- Nova pevačica Ivana Vladović se sjajno uklopila. Ona je profesionalac i sjajna pevačica. Ako jedan član ne želi više da bude u bendu, fer je prema ostalim članovima da nastavimo dalje - rekla je Goca, te otkrila da li se čula sa Ivanom Peters nakon svega.

- Nije nas put naterao na isti kolosek. Svako radi ono što najbolje ume i zna i to je u redu - jasna je bila pevačica.

"Divim se ćerkinoj hrabrosti"

Goca se osvrnula na ćerku Lenu i govorila je o njenim planovima:

- Upisala je psihologiju. Logično je da uz ludu majku upišeš psihologiju, a kako je narod sve luđi, biće i sve više potrebe za njenim zanimanjem. Ona ulazi u novu fazu gde gradi sopstveni identitet. Veoma je hrabra i njenoj hrabrosti se beskrajno divim - istakla je Goca koja se osvrnula na to što je ćerka promenila očevo prezime Marinković u Tržan.

1/5 Vidi galeriju Lena Marinković na letovanju u Crnoj Gori Foto: Instagram

- To je njena odluka, ona je punoletna devojka od 19 godina. Oduševila me je njena hrabrost da stoji iza svoje odluke u javnosti, uprkos tome sa čime sve u ovom primitivnom društvu može da se susretne.

"Mogu da pišu da sam loša..."

Međutim, Ivan Marinković javno iznosi tvrdnje da pevačica sprečava njegovu komunikaciju sa naslednicom.

Ovako su Goca i Ivan izgledali nekada:

1/7 Vidi galeriju Goca Tržan i Ivan Marinković Foto: Marina Lopičić

- U našoj kući se o tome uopšte ne razgovara niti se postavljaju granice te vrste. U današnje vreme društvenih mreža neinteligentno je tvrditi da nekome odraslom možeš zabraniti da se viđa s kim želi. Najlakše je okriviti drugog i ne preuzeti odgovornost. Mogu meni da pišu da sam loša pevačica i šta god hoće,samo neka ne diraju moje dete koje ništa nije krivo - zaključila je pevačica u razgovoru za "Blic".

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