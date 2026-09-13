"DIVIM SE ĆERKINOJ HRABROSTI" Goca Tržan o optužbama da se Lena zbog nje odrekla prezimena Marinković: Mogu da pišu da sam loša
- Goca Tržan kaže da se divi hrabrosti ćerke Lene, koja je upisala psihologiju i gradi sopstveni identitet.
- Odluku da prezime Marinković promeni u Tržan opisuje kao njenu, naglašavajući da je Lena punoletna i da stoji iza toga.
- Na tvrdnje Ivana Marinkovića da joj brani kontakt sa ćerkom poručuje da se u njihovoj kući o tome ne razgovara i da joj je najvažnije da dete ne bude napadano.
Goca Tržan je iskreno progovorila o svim aktuelnostima u svom životu, ali i na javnoj sceni. Tom prilikom, dotakla se bivšeg supruga Ivana Marinkovića i odluke njihove ćerke da promeni prezime Marinković u Tržan.
Najpre, prokomentarisala je novu pevačicu grupe Tap 011:
- Nova pevačica Ivana Vladović se sjajno uklopila. Ona je profesionalac i sjajna pevačica. Ako jedan član ne želi više da bude u bendu, fer je prema ostalim članovima da nastavimo dalje - rekla je Goca, te otkrila da li se čula sa Ivanom Peters nakon svega.
- Nije nas put naterao na isti kolosek. Svako radi ono što najbolje ume i zna i to je u redu - jasna je bila pevačica.
"Divim se ćerkinoj hrabrosti"
Goca se osvrnula na ćerku Lenu i govorila je o njenim planovima:
- Upisala je psihologiju. Logično je da uz ludu majku upišeš psihologiju, a kako je narod sve luđi, biće i sve više potrebe za njenim zanimanjem. Ona ulazi u novu fazu gde gradi sopstveni identitet. Veoma je hrabra i njenoj hrabrosti se beskrajno divim - istakla je Goca koja se osvrnula na to što je ćerka promenila očevo prezime Marinković u Tržan.
- To je njena odluka, ona je punoletna devojka od 19 godina. Oduševila me je njena hrabrost da stoji iza svoje odluke u javnosti, uprkos tome sa čime sve u ovom primitivnom društvu može da se susretne.
"Mogu da pišu da sam loša..."
Međutim, Ivan Marinković javno iznosi tvrdnje da pevačica sprečava njegovu komunikaciju sa naslednicom.
Ovako su Goca i Ivan izgledali nekada:
- U našoj kući se o tome uopšte ne razgovara niti se postavljaju granice te vrste. U današnje vreme društvenih mreža neinteligentno je tvrditi da nekome odraslom možeš zabraniti da se viđa s kim želi. Najlakše je okriviti drugog i ne preuzeti odgovornost. Mogu meni da pišu da sam loša pevačica i šta god hoće,samo neka ne diraju moje dete koje ništa nije krivo - zaključila je pevačica u razgovoru za "Blic".
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