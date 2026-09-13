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Naime, njih dvoje su posle Teodosićevog razvoda ponovo stupili u kontakt, a Maja mu je među prvima tada i pružila podršku biv[em vereniku.

1/5 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Ipak, posle nekoliko meseci, prema pisanju Telegrafa, njih dvoje ponovo su obnovili ljubav i uplovili u emotivnu vezu posle raskida 2013. godine.

Nijedno od njih dvoje nije zvanično govorilo o prirodi njihovog odnosa, ali izvori bliski nekadašnjem paru za pomenuti medij tvrde da su Maja i Miloš ponovo u komunikaciji, dok prijatelji koji su svojevremeno i kumovali njihovom poznanstvu ne kriju želju da ih ponovo vide zajedno.

Iako paze da ih neko ne ulovi zajedno, njih dvoje su, kako se piše, započeli i zajednički život ponovo.

1/5 Vidi galeriju Miloš Teodosić u centru skandala Foto: KK Crvena Zvezda, Shutterstock, Kurir

Vremeplov

Podsetimo, Miloš Teodosić se rastao od supruge Jelisavete Orašanin, sa kojom ima dvoje dece. Glumica je uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, sa kojim je uslikana na rejv žurki u Zemunu.

Maja Ognjenović bila je u braku sa Danilom Dačom Ikodinovićem skoro devet godina, nakon čega su doneli odluku da se sporazumno razvedu.

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

- Posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je, trajalo je, bilo je sve kako treba, kad je krenulo da ne bude lepo, mi smo se trudili, trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli da ispravimo. Kao ljudi smo se razišli, za razliku od nekih prethodnih puta. Prijateljski smo se razišli, nema nikakve zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo veoma zrelu odluku da svako nastavi svojim putem jer je život pred nama i imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude, a da nam nije lepo - objasnio je Ikodinović nakon razvoda u emisiji "Intermeco".

1/9 Vidi galeriju Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović Foto: Dado Đilas

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Majom i Milošem, ali se oni do objavljivanja teksta nisu oglasili.