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Odbojkašica Maja Ognjenović i bivši košarkaš Milošem Teodosićem obnovili su staru ljubav, pošto su oboje završili dugogodišnje brakiove. Maja i Miloš bili su pre više od petnaest godina u vezi, koja je trajala čak četiri godine. Kada su raskinuli 2013. godine, svi su bili iznenađeni, jer se očekivalo da svoju vezu krunišu brakom.

Naime, poznati sportisti, u to vreme na početku karijere, četiri godine uživali su u romansi, ali obaveze su ih vodile na razne krajeve sveta, što je umnogome doprinelo da se emocije ohlade.

1/6 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Miloš i Maja počeli su da se zabavljaju 2008. godine, da bi 2010. objavili veridbu. Tada su oboje igrali u "Olimpijakosu" i živeli pod istim krovom.

Kasnije je Miloš otišao u Moskvu, a Maja u Berlin, i razdvajanje profesionalnih puteva nagovestilo je razlaz na privatnom planu, preneo je "Hello".

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Posle raskida, oboje su uplovili u bračne vode, Maja je našla sreću pored Danila Ikodinovića, a Miloš u braku sa glumicom Jelisavetom Orašanin, s kojom je dobio dvoje dece. Nažalost, oba braka su završena razvodom.