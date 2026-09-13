STARA LJUBAV ZABORAVA NEMA! Miloš Teodosić i Maja Ognjenović planirali venčanje, a onda sve puklo! Evo zašto su raskinuli veridbu
- Maja Ognjenović i Miloš Teodosić obnovili su staru ljubav nakon što su oboje završili dugogodišnje brakove.
- Bili su u vezi četiri godine, a veridbu su objavili 2010. dok su zajedno igrali u Olimpijakosu.
- Raskid 2013. usledio je kada su ih profesionalne obaveze odvele u različite gradove i zemlje.
Odbojkašica Maja Ognjenović i bivši košarkaš Milošem Teodosićem obnovili su staru ljubav, pošto su oboje završili dugogodišnje brakiove. Maja i Miloš bili su pre više od petnaest godina u vezi, koja je trajala čak četiri godine. Kada su raskinuli 2013. godine, svi su bili iznenađeni, jer se očekivalo da svoju vezu krunišu brakom.
Naime, poznati sportisti, u to vreme na početku karijere, četiri godine uživali su u romansi, ali obaveze su ih vodile na razne krajeve sveta, što je umnogome doprinelo da se emocije ohlade.
Miloš i Maja počeli su da se zabavljaju 2008. godine, da bi 2010. objavili veridbu. Tada su oboje igrali u "Olimpijakosu" i živeli pod istim krovom.
Kasnije je Miloš otišao u Moskvu, a Maja u Berlin, i razdvajanje profesionalnih puteva nagovestilo je razlaz na privatnom planu, preneo je "Hello".
Posle raskida, oboje su uplovili u bračne vode, Maja je našla sreću pored Danila Ikodinovića, a Miloš u braku sa glumicom Jelisavetom Orašanin, s kojom je dobio dvoje dece. Nažalost, oba braka su završena razvodom.
Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Majom i Milošem, ali se oni do objavljivanja teksta nisu oglasili.