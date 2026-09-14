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Mnoge je iznenadila vest da su Maja Ognjenović i Miloš Teodosić ponovo su u vezi, posebno zbog toga što je njihova ljubavna priča počela je još davne 2008. godine. Nakon toga, oboje su živeli svojim životima, a sada su se ponovo našli.

Nakon što su prvi put otpočeli vezu, samo dve godine kasnije, 2010, par je objavio veridbu. Tada su oboje igrali u "Olimpijakosu" i živeli pod istim krovom u Grčkoj, a prema pisanju domaćih medija, i sada su se odlučili na zajednički život.

Foto: Kurir

Očekivalo se da će par stati na ludi kamen, ali do toga ipak nije došlo, bez obzira na to što su bili na korak do oltara.

Usledile su promene na poslovnom planu za oboje, pa je Miloša put odveo u Moskvu a Maju u Berlin. Daljina je, kao što to obično čini, uslovila da veza Maje Ognjenović i Miloša Teodosića počne da slabi pa je bilo pitanje vremena kada će postati neizdrživa za tada mladi par.

Par je raskinuo veridbu 2013. godine a oboje su demantovali da je na tu odluku uticala neka treća osoba. Kasnije su oboje pronašli sreću kraj drugih osoba a njih dvoje su ostali u prijateljskim odnosima.

Maja kasnije pronašla sreću sa Dačom

Nakon raskida sa Milošem, Maja Ognjenović je uplovila u ljubavni odnos sa Danilom Dačom Ikodinovićem.

1/9 Vidi galeriju Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović Foto: Dado Đilas, Twitter, Nemanja Nikolić

Oboje su doživeli velike ljubavne krahove, pa je nekako i logično što su se tada smuvali. Odbojkašica i legendarni vaterpolista uživali su u ljubavi, međutim, nakon devet godina, stavili su tačku na svoj odnos. Pričalo se da je do rastanka došlo zbog Dačinbog preseljenja, a onda je isplivala informacija da je tome razlog treća osoba.

- Naravno, Maja je sve to saznala i eto... Ružan kraj svakako. Prosto, neke ljubavi nikad ne prođu, pa su se izgleda strasti nedavno podgrejale između Dače i voditeljke, a sad kad su oboje slobodni, mogu i da priznaju vezu. Ali tu bi onda verovatno isplivalo mnogo štošta, pa su odlučili da, kao i pre više od decenije, svoju ljubav drže u tajnosti. Ona je za romansu s Dačom pričala nekim drugaricama, tako sam i ja čuo. Mislim da će uskoro o njima brujati ceo grad - pričao je sagovornik Kurira svojevremeno.

1/5 Vidi galeriju Dača Ikodinović i Maja Ognjenović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Dado Đilas

Teo stavio tačku na brak sa Jelisavetom

Još tokom 2024. godine Kurir je pisao kako je došlo do kraja ljubavi između Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića, međutim, nekako su u uspeli da reše sve bračne dileme, a onda je par doneo i konačnu odluku o razvodu.

Kako je tada navodio izvor Kurira blizak porodici, Teodosić više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je rešio da stavi tačku na brak.

1/13 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Međutim, supružnici ove navode nisu komentarisali, ali bilo je jasno da je došlo do zahlađenja u odnosima te sa su sve češće bivali na različitim adresama. Jelisaveta je stalno putovala, a Miloš je tada zbog karijere bio stacioniran u Beogradu gde je igrao za "Crvenu zvezdu".

Par dugo nije bio viđen zajedno u javnosti, a Jelisaveta se nije javno oglašavala na društvenim mrežama ni kada je Miloš stupio u novu ulogu u karijeri i postao sportski direktor Crvene zvezde.

"Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za "Blic".

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Voleo i Anastasiju Ražnatović

2016. godine na sve strane se moglo pročitati da je Cecina ćerka zaljubljena u tadašnjeg kapitena reprezentacije i, dok su se mnogima činili kao skladan par, usledio je raskid.

Navodno, Teo je ostavio Anastasiju posle samo dva meseca veze, i to preko telefona. Razlog nije bila udaljenost Beograda i Moskve, gde je košarkaš živeo, već njegovo često prisustvo u medijima zbog ćerke Cece Ražnatović.

1/4 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović u hotelskoj sobi na Ibici Foto: Printscreen

Tasa raskid, navodno, nije lako podnela, a posebno joj je teško palo to što se Miloš prema njoj tako poneo, ali pomirenje nije želela.

Ljubav koja je dobila novu šansu

Ljubavna priča Maje Ognjenović i Miloša Teodosića dobila je novi nastavak nakon više od decenije, tokom koje su oboje prošli kroz različite ljubavne i životne faze. Od veridbe 2010. godine, preko raskida i drugih veza, pa sve do novih životnih okolnosti, njihova priča pokazuje da neke emocije ipak ne nestanu lako. Ostaje još da se vidi da li će ovoga puta njihova ljubav dobiti priliku za trajniji zajednički život.

Ekipa Kurira je pokušala da kontaktira Maju i Miloša, međutim, odgovora nije bilo.

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