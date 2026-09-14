KARLEUŠA U STAJLINGU OD 77.000 € STRPLJIVO ČEKALA DA SE UKRCA U AVION! JK kao sav normalan svet - Evo šta radi dok misli da je niko ne gleda (PAPARACO)
- Jelena Karleuša uslikana je na beogradskom aerodromu pred ukrcavanje, sređena u crnoj mini-haljini i skupocenim modnim detaljima.
- Sve vreme je razgovarala mobilnim telefonom i čekala let sedeći uz prozor, kao i ostali putnici.
Jelena Karleuša izaziva pažnju gde god da se pojavi, pa je tako bilo i nedavno na beogradskom aerodromu.
Naš paparaco uslikao je pop zvezdu pred samo ukrcavanje na let, a kako je poznato da JK uvek vodi računa o svom stajlingu, tako je bilo i ovog puta.
Ona se za putovanje maksimalno doterela, pa je uz crnu mini-haljinu i kratki kardigan iste boje ponela "šanel" tašnu od 5.400 evra i naočare od 500 evra.
Preskupi stajling
Posebnu pažnju privukao je njen skupoceni zlatni sat i nakit, koji su postali i njen zaštitni znak. Tako je ovog puta ponela svoj omiljeni zlatni sat "kartije panter" od 38.400 evra, dve narukvice istog brenda od 13.100 i 14.700 evra, kao i jednu "van klif & arpel alhambra" od 5.000 evra, što se može proveriti i na sajtovima pomenutih brendova.
Jelena je, kao i sav normalan svet, sedela poput drugih putnika i čekala vreme za ukrcavanje, a sve vreme je s nekim razgovarala mobilnim telefonom. Zanimljivo je da nije zauzela mesto na stolici, već uz prozor.
Jelenu je nedavno naš paparaco takođe uslikao na aerodromu, i to ni manje ni više nego u kupaćem kostimu.
Tada su oči svih prisutnih, i muškaraca i žena svih uzrasta, bile uprte u muzičku zvezdu, koja je nosila jednodelni tanga kupaći kostim svetlozelene boje, dok je preko njega ponela samo istobojnu mrežastu providnu heklanu haljinu.
Proslava godine
Podsetimo, Karleuša i Duško Tošić pre nedelju dana proslavili su ćerkama rođendane, o čemu se danima govorilo i pisalo. Jelena je tada istakla da su njene naslednice Atina i Nika presrećne što su mama i tata zajedno sve to organizovali.
- One su zadovoljne što su mama i tata zajedno tu bili. Njima to jako znači. Duško i ja, ja svakako, a evo i Duško, pokazao je dobru volju... Treba da budemo u divnim odnosima zbog njih. To njima znači mnogo, baš mnogo. Da vi vidite kako Nika i Atina gledaju dok Duško i ja pričamo. Taj pogled... One su željne porodice i željne su mame, tate, porodice, da zajedno idemo na ručak, da zajedno sedimo, da pričamo. Mnogo su ponosne. I imaju jedan čudan pogled i osmeh kad nas dvoje nešto pričamo - rekla je Karleuša za Pink.
Kurir.rs
JK i Duško Tošić: