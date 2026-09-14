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Jelena Karleuša izaziva pažnju gde god da se pojavi, pa je tako bilo i nedavno na beogradskom aerodromu.

Naš paparaco uslikao je pop zvezdu pred samo ukrcavanje na let, a kako je poznato da JK uvek vodi računa o svom stajlingu, tako je bilo i ovog puta.

Ona se za putovanje maksimalno doterela, pa je uz crnu mini-haljinu i kratki kardigan iste boje ponela "šanel" tašnu od 5.400 evra i naočare od 500 evra.

Preskupi stajling

Foto: Privatna arhiva

Posebnu pažnju privukao je njen skupoceni zlatni sat i nakit, koji su postali i njen zaštitni znak. Tako je ovog puta ponela svoj omiljeni zlatni sat "kartije panter" od 38.400 evra, dve narukvice istog brenda od 13.100 i 14.700 evra, kao i jednu "van klif & arpel alhambra" od 5.000 evra, što se može proveriti i na sajtovima pomenutih brendova.

Jelena je, kao i sav normalan svet, sedela poput drugih putnika i čekala vreme za ukrcavanje, a sve vreme je s nekim razgovarala mobilnim telefonom. Zanimljivo je da nije zauzela mesto na stolici, već uz prozor.

Jelenu je nedavno naš paparaco takođe uslikao na aerodromu, i to ni manje ni više nego u kupaćem kostimu.

1/6 Vidi galeriju JK na aerodromu Foto: Kurir

Tada su oči svih prisutnih, i muškaraca i žena svih uzrasta, bile uprte u muzičku zvezdu, koja je nosila jednodelni tanga kupaći kostim svetlozelene boje, dok je preko njega ponela samo istobojnu mrežastu providnu heklanu haljinu.

Proslava godine

Podsetimo, Karleuša i Duško Tošić pre nedelju dana proslavili su ćerkama rođendane, o čemu se danima govorilo i pisalo. Jelena je tada istakla da su njene naslednice Atina i Nika presrećne što su mama i tata zajedno sve to organizovali.

- One su zadovoljne što su mama i tata zajedno tu bili. Njima to jako znači. Duško i ja, ja svakako, a evo i Duško, pokazao je dobru volju... Treba da budemo u divnim odnosima zbog njih. To njima znači mnogo, baš mnogo. Da vi vidite kako Nika i Atina gledaju dok Duško i ja pričamo. Taj pogled... One su željne porodice i željne su mame, tate, porodice, da zajedno idemo na ručak, da zajedno sedimo, da pričamo. Mnogo su ponosne. I imaju jedan čudan pogled i osmeh kad nas dvoje nešto pričamo - rekla je Karleuša za Pink.

1/8 Vidi galeriju Porodica Karleuša-Tošić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs

JK i Duško Tošić: