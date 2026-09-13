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Vest o pomirenju, ali i zajedničkom životu Maje Ognjenović i Miloša Teodosića osvanula je danas i odmah privukla veliku pažnju.

Foto: Kurir štampano

Kako pišu domaći mediji, oni su obnovili svoju ljubav nakon 13 godina od raskida, a bivši košarkaš se trenutno nalazi na Kipru sa igračima Crvene zvezde zbog meča protiv Arisa.

Kamere su uhvatile trenutak kada je Teo gledao utakmicu sasvim zamišljen. Teo je sa klupe posmatrao meč, ali uz to nije skidao pogleda sa telefona koji je držao u rukama. Prema izrazu lica, delovao je zabrinuto, a u nekoliko navrata mu se obratio i neko ko je sedeo pored njega.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao:

1/7 Vidi galeriju Miloš Teodosić na utakmici na Kipru nakon vesti o pomirenju sa Majom Ognjenović Foto: Printscreen Arena sport

"Nisu mogli da prebole raskid"

Kako prenosi Telegraf, Miloš i Maja su čak i započeli zajednički život u novom stanu u koji su se uselili pre mesec dana.

- Počeli su i zajedno da žive, videli smo ih nekoliko puta, ali izbegavaju da se zajedno pojavljuju u javnosti – rekao nam je izvor blizak paru.

Teodosić je svoj stari život ostavio po strani, čak i napustio stan iz kojeg se iselila Jelisaveta i otišao da živi sa Majom.

- Stara ljubav zaborava nema, eto razvodi su im se dogodili u nekom istom periodu i sve se poklopilo. Oni se zaista vole, ni taj prvi raskid nisu mogli da prebole - dodao je izvor.

1/9 Vidi galeriju Miloš Teodosić novi sportski direktor KK Crvena zvezda Foto: KK Crvena Zvezda

Planirali venčanje

Podsetimo, Miloš i Maja počeli su da se zabavljaju 2008. godine, da bi 2010. objavili veridbu. Tada su oboje igrali u "Olimpijakosu" i živeli pod istim krovom.

Kasnije je Miloš otišao u Moskvu, a Maja u Berlin, i razdvajanje profesionalnih puteva nagovestilo je razlaz na privatnom planu, preneo je "Hello".

1/11 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Posle raskida, oboje su uplovili u bračne vode, Maja je našla sreću pored Danila Ikodinovića, a Miloš u braku sa glumicom Jelisavetom Orašanin, s kojom je dobio dvoje dece. Nažalost, oba braka su završena razvodom.

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Majom i Milošem, ali se oni do objavljivanja teksta nisu oglasili.

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