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Na društvenim mrežama osvanuo je snimak sa jedne proslave koji je izazvao veliku pažnju. Tokom nastupa poznate pevačice Snežane Đurišić, došlo je do neprijatnog incidenta kada ju je jedan od gostiju prekinuo usred izvođenja njenog velikog hita „Boli, boli, sve me boli“.

Dok je Snežana pevala, muškarac se iznenada prodrao preko mikrofona rečima: „Izvinite, Momi, Aco, dođite ovamo“, što je Đurišićevu vidno izrevoltiralo. Pevačica mu nije prećutala, već mu je odmah oštro odbrusila: „Ne možeš da me prekineš u pola pesme, izvini molim te“, objašnjavajući da je takav potez neumesan.

Međutim, gost je nastavio da insistira i zahtevao da se izvođenje prekine i krene iz početka. „Počinješ ispočetka... Nema nastaviš, ti tamo, uređenje ovde. Gde je ta harmonika? Dođite ovamo, tražili su ljudi, pevajte i vi gospođo počinjete ispočetka“, govorio je muškarac.

Snežana Đurišić nije želela da popusti pred njegovim pritiskom, već mu je jasno poručila: „Nema ispočetka, nastavljam“, a potom dodala: „Sve može, ali ne u pola pesme, nauči to. 'Ajde, idemo“, nakon čega je nastavila da peva refren.

Snimak ovog događaja ubrzo je postao viralan. Mnogi korisnici društvenih mreža stali su u odbranu pevačice, navodeći da je izuzetno nekulturno prekidati izvođača usred pesme i da je gost sve mogao da pita tek nakon što se napravi pauza.

Prodala vilu na Dedinju

Podsetimo, Snežana Đurišić je prodala vilu na Dedinju nakon što je upala u dugove od 30 miliona.

Pevačica danas stanuje u Jajincima u društvu dugogodišnjeg partnera Vanje Miloševića. Nekada je delila životni prostor na elitnom Dedinju sa pokojnim suprugom Slobodanom Gvozdenovićem, gde su ih finansijska preterivanja i obimna ulaganja uvalila u ozbiljne dugove.

Pogledajte dodatni snimak: