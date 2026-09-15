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Marija Žeželj odnedavno uživa u ljubavi sa američkim muzičarem Mikijem Šifom, saznaje Kurir.

Srpska manekenka sa američkom adresom i ovaj pevač, tekstopisac, muzičar i producent, koji se nalazi na čelu muzičkog benda Vajt erous, u vezi su nekoliko meseci i već su počeli zajedno da žive u Los Anđelesu.

Prema priči našeg sagovornika upućenog u celu priču, njih dvoje su zaljubljeni do ušiju, a početkom leta su zajedno obilazili i Evropu, pa su tako nekoliko dana proveli i u romantičnoj Veneciji.

Kriju vezu

1/7 Vidi galeriju Marija Žeželj Foto: Printscreen/Instagram/marijazezelj

Oni su odlučili da medijski ne eksponiraju svoju vezu, a da su bili na istom mestu u isto vreme, svedoče i fotografije iz Venecije, koje su oboje objavili na svojim Instagram profilima. Njih dvoje se i prate na ovoj društvenoj mreži, a kako smo saznali, oboje maksimalno međusobno podržavaju jedno drugo u karijerama i gotovo se ne odvajaju otkad su u ljubavi.

Mikijeve pesme pojavile su se i u nekoliko filmova i serija, a zanimljivo je da je kao dete bio slep, a vid mu se postepeno vratio, pa je još pre nego što je naučio da svira instrumente, zamišljao numere u glavi. Njegov stil je prilično specifičan - kombinacija psihodeličnog roka, dens-roka, elektronike i popa, uz karakterističan hrapav falset vokal.

1/4 Vidi galeriju Novi dečko Marije Žeželj Foto: Printskrin

Inače, veza sa Šifom je i prva ozbiljnija Marijina veza nakon što je pre više od dve godine raskinula odnos sa sinom britanskog milijardera ser Dejvida Barklija Alisterom.

Kako smo tada pisali, Marija i Alister su uživali u ljubavi skoro dve godine, a do raskida veze, koja se dugo držala u tajnosti, došlo je zbog mnoštva poslovnih obaveza, zbog čega nisu mogli da se posvete jedno drugom koliko su to oni želeli. Inače, britanski milijarder Dejvid Barkli jedan je od vlasnika Sandej tajmsa i "Telegraf grup limitida", matične kompanije listova Dejli telegraf i Sandej telegraf. Sandej tajms je 2020. godine pisao da se bogatstvo porodice njenog tadašnjeg dečka procenjuje na sedam milijardi funti.

Bivši dečko u centru skandala

Alister se pre nekoliko godina našao u centru skandala kada je objavljen video na kome postavlja prisluškivače u apartman svog strica, inače suvlasnika Sandej tajmsa. Porodična svađa punila je medije, a četiri naslednika Dejvida Barklija i naslednici imperije vredne četiri milijarde dolara morali su da se izvine stricu. On je potom povukao tužbu protiv svojih nećaka Alistera, Ejdana i Hauarda, kao i Ejdanovog sina Endrua Barklija.

Foto: Damir Dervišagić, Printskrin/Instagram, Shutterstock

Inače, Marija Žeželj već osam godina živi u Americi. Tamo je stekla veliku popularnost kao zaštitno lice Rijanine kozmetičke linije, a i njena pesma koju je snimila na engleskom jeziku ima preko 23 miliona pregleda. Vrlo mlada se proslavila u Srbiji kao influenserka, a na Instagramu ima skoro 600.000 pratilaca.

Na njenim profilima može da se vidi da putuje na luksuzne destinacije, poput Kana, Havaja, Njujorka, Bahama... Takođe, često se fotografiše na preskupim jahtama, što i ne čudi s obzirom na to da je jedna od naših najtraženijih manekenki u Americi.

Foto: Printskrin

Kurir.rs

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