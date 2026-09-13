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U poslednje vreme je pažnju javnosti privukla vest o borbi Nadežde Biljić sa karcinomom, a je sada otvoreno govorila o tome, naglasivši da to nije znao niko osim njene porodica i otkrila kako se sada oseća.

- Odlično sam, super se osećam, hvala Bogu sada je sve iza nas - rekla je Nadežda tokom gostovanja u emisji "Premijera Vikend Specijal" i prisetila se svoje borbe:

1/5 Vidi galeriju U fokusu Foto: Dejan Milićević, Pritnscreen/Instagram

"Dajem sve od sebe"

- Prošlo je par meseci od svega, iskreno ja nisam još uvek spremna da pričam o toj temi, najbitnije je da je sve prošlo u najboljem redu, da je terapija uspela, ali meni će trebati vremena da mogu da pričam o tome. Trudim se da budem pozitivna, dajem sve od sebe.

Ona se potom apelovala na sve ljude da redovno idu na preglede:

- Meni je moj otac govorio da se kod lekara ide kada te ništa ne boli, jer kada te boli tada je kasno. Ja sam išla redovno, i apelujem na sve da se proveravaju, da idu na preglede, jer sve što se otkrije na vreme, se reši. Moram da se zahvalnim svima koji su bili uz mene, mojoj porodici, mom Tomi, i da im kažem da ih mnogo volim. Hvala Bogu na svemu - dodala je Nadežda i najavila nove projekte:

1/8 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Kurir

- Biće svega, sada idemo lagano. Koncert koji je bio u februaru je kruna svega, ali biće ih još - dodala je pevačica u pomenutoj emisiji.

"Znao sam da je ona borac"

Podsetimo, Toma Panić, Nadeždin suprug, nedavno je govorio o njenoj borbi sa karcinomom:

- Ovaj kratak period u godini je bio kao večnost. Svakog dana smo razmišljali o tome da li će sve biti dobro, ali od početka sam znao da će sve biti super jer je ona BORAC. Od prvog dana saznanja da Nadežda ima kancer sam prvo rodbini rekao da se svi ponašamo kao da se ništa ne dešava i da ništa ne postoji,tako je bilo i sa svim ostalim obavezama,ni jedan jedini nastup nije bio preskočen ili odložen,sve smo ispoštovali a da pritom niko ne zna kroz šta zapravo prolazimo. Pevanje je njen život i pomogao joj je u ovoj borbi,zato sam bez razmišljanja nastavio kao da se ništa ne dešava - napisao je Toma i dodao:

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: ATA images, Dj.Djoković, Printscreen Instagram

- Na sve što smo prolazili doživljavali smo ogroman linč samo zbog toga što Nadežda peva i radi ono što najbolje ume. Na kraju krajeva opraštamo svima, i onim prijateljima koji nakon saznanja više nikada nisu pozvali (iako ni od koga nisam ništa tražio,ni jednu jedinu uslugu) do onih koji su Nadeždu pljuvali najstrašnije u periodu kada joj je bila najpotrebnija podrška. Porodica je uvek pobeda i srećan sam što smo svi izdržali,naravno borba se nastavlja u svakom smislu! Budite ljubazni jer i ta ljubaznost nekom može značiti puno, ne znate kroz šta ko prolazi. Voli te tvoj tigrić. Bog je veliki - napisao je Toma.

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