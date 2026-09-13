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Nemanja je razgovarao sa pevačicom Elmom Sinanović, koja je na samom startu razgovora otkrila kako se oseća:

- Moram da kažem da sam dobro, ali sam malo umorna, jer sam radila sinoć. Iskreno zadovoljna sam novim albumom, i pesmama, odvojila se pesma "Cicija" - rekla je Elma i otkrila ko je u njenom životu cicija:

- Nemam ja cicije u mom životu, i ne želim da ih imam.

Elma je otkrila da li je istina da se zaljubila u nekog šeika:

- Ma nema ništa od toga, to je laž. Moram da kažem da ja ne bih mogla da stanem na ludi kamen opet, volela sam jednog čoveka, i njemu sam bila predana, ali sada samo moj posao - rekla je pevačica pa se osvrnula na suđenje koje ima zbog prevare gde su njenih prijatelji oteli firmu njenog pokojnog supruga:

- Moram više da se koncentrišem za taj sud, ja se borim da dokažem da sam prevarena. Moram da kažem da je ta firma vredna 129 miliona evra. Ja želim da dokažem moju pravdu i moju istinu. Meni su dali papri i rekli mi da je punomoćje, a ustavari je bio papir da sam prodala firmu za 500 evra. Kucala sam na mnoga vrata i kucaću tek, ali dokazaću istinu. Pokušavali su oni sa mnom da pričaju, ali ja ne želim. Oni su mene opljačkali, uzeli su tu firmu i uzeli mi pare. Ja imam svedoke za sve to, meni je čovek na kojeg se vodi firma rekao da on nije ni znao sve to. Meni je cilj da vratim šta je moje, to pripada mojoj ćerki. To je po mom mišljenju organizovani kriminal. Sve ima crno na belo, oni su sa namerom meni uzeli to. I boriću se da pobedim.

1/6 Vidi galeriju Elma Sinanović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Printscreen Amidži šou

Elma se osvrnula i na koncert koji je imala u Zenici:

- Bilo je divno, puno, lepa energija. Bila sam zadovoljna, baš. Bila sam i u Prijepolju, tamo smo napravili pravu žurku. - rekla je Elma pa se osvrnula na to što pevači imaju manje posla u zadnje vreme:

- Svi imamo probleme, takva je situacija. Svi kaskaju, svi su u svađi sa nekim, ali eto radimo. Meni često kažu da sam ja nesavladljiva, kako je to moguće, ja sam uvek tu, svi smo, radimo na vreme i kako radimo.

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