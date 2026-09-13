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Love Island Adria počinje sa emitovanjem večeras, a deset atraktivnih učesnika useliće se u luksuznu vilu na Tenerifima, gde će naredna dva meseca živeti zajedno, upoznavati se, zaljubljivati i suočavati se sa brojnim izazovima.

Jedan od učesnika je i Entoni iz Londona. Britansko-srpski bivši košarkaš visok čak 2,03 m pre profesionalne karijere u Kini dve i po godine je igrao košarku u SAD-u. Ambiciozan je, duhovit, samouveren i izrazito usmeren na ciljeve, a već je proputovao više od pola sveta.

Direktan je i voli da preuzme ulogu vođe, iako priznaje da ponekad može biti sarkastičan i namerno provocirati ljude. Iza sebe ima dve ozbiljne veze, a priznaje da je u prošlosti karijeru često stavljao ispred ljubavi. Danas veruje da veza zahteva kompromis i da oba partnera treba jednako da ulažu u odnos. U ljubavi mu je najvažnija odanost. Privlače ga duhovite, brižne i tople devojke koje mogu da ga nasmeju, dok ga preterana ozbiljnost odbija.

Foto: Press

Entoni u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi, ali otvoreno priznaje da ga privlači i popularnost koju šou može doneti. Ipak, kada bi morao da bira između novca, slave i prave ljubavi, uvek bi izabrao ljubav. Najveći će mu izazov biti da pokaže da li neko drugi napokon može postati važniji od njegovih ambicija i ciljeva...

Za početak se požalio šta mu najviše nedostaje.

- Lepo je ovde, ali mi je prvo baš teško bez Tiktoka i Instagrama, sutra idemo u vilu i jedva čekam. Prvo Tiktok, pa onda Instagram, ne porodica, ne društvo, samo Tiktok i Instagram.

- Da, i boli me to baš, ali guram, snaći ćemo se. Zabavno je, imamo dva bazena, idem u teretanu svaki dan, ali gledam televizor po 8 sati svaki dan, malo je dosadno.

Da li možeš da se predstaviš širem auditorijumu?

- Ja sam Entoni, živim u Londonu, mama mi je iz Srbije, a tata iz Nigerije. Radim kao menadžer u noćnom striptiz klubu i volim da igram košarku, gledam anime...

Za koga navijaš od srpskih klubova?

- Navijao sam za Partizan, ali sada za Crvenu zvezdu.

- Jesam pre, sada samo gledam NBA. U NBA, ja bih rekao da je Kajri Irving, a u Evroligi Čima Moneke.

Foto: Printscreen/loveislandadria

Koga nikako ne bi voleo da vidiš u vili?

- Prvo neka bivša, to bi bilo najgore, a drugo energija – neko ko ima lošu energiju, ko se ljuti brzo, uvek traži dramu, neko ko nije baš iskren.

Zbog koga bi se onesvestio kada bi ga video u vili?

- Maja Džama. (Voditeljka britanskog Love Islanda)

Reci nešto više o tvojoj košarkaškoj karijeri?

- Počeo sam u Engleskoj, igrao za njihovu reprezentaciju, dobio priliku da idem u Ameriku i tamo proveo tri godine. Srednja škola u Majamiju je bila baš interesantna, povredio sam se, vratio se u London i onda otišao u Kinu.

- Pre dve godine sam definitivno ostavio košarku i odlučio da tu energiju koju sam ulagao u košarku preusmerim na biznis.

Kakav je tvoj tip devojke?

- Velika zadnjica, kovrdžava kosa, interesantna, smešna, ako ima tetovaže, to je bolje. Ne treba mi uvek drama, hoću baš da se opustim kad sam s njom.

Šta te prvo odbija kod devojke?

1/4 Vidi galeriju Love Island Adria stiže u Srbiju Foto: Promo

- Izgled, fešn, ako nema dobar stil, to je odmah crvena zastavica, i ako ima taj partijski lajfstajl, pošto radim u noćnom klubu, nije mi to interesantno više, dosadilo mi je.

Da li bi voleo da izađeš bogatiji sa 50.000 evra ili da nađeš pravu ljubav?

- Najbolji prijatelji, šalim se. Prava ljubav, sada je baš teško da nađeš takvu osobu, bilo bi lepo da nađem nekog.

kurir / telegraf

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