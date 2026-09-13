MENADŽER STRIPTIZ KLUBA ULAZI U LOVE ISLAND! Bivši košarkaš priznaje da pada na VELIKE OBLINE, a evo šta kaže samo par sati pre početka ljubavnog rijalitija
- Love Island Adria počinje večeras, a među deset učesnika je Entoni iz Londona, britansko-srpski bivši košarkaš i menadžer u noćnom striptiz klubu.
- Kaže da ga privlače velike obline, kovrdžava kosa i tetovaže, a od partnerke najviše traži odanost, humor i dobru energiju.
- Pre ulaska u vilu priznaje da mu najviše nedostaju TikTok i Instagram, ali da bi između novca, slave i ljubavi uvek izabrao ljubav.
Love Island Adria počinje sa emitovanjem večeras, a deset atraktivnih učesnika useliće se u luksuznu vilu na Tenerifima, gde će naredna dva meseca živeti zajedno, upoznavati se, zaljubljivati i suočavati se sa brojnim izazovima.
Jedan od učesnika je i Entoni iz Londona. Britansko-srpski bivši košarkaš visok čak 2,03 m pre profesionalne karijere u Kini dve i po godine je igrao košarku u SAD-u. Ambiciozan je, duhovit, samouveren i izrazito usmeren na ciljeve, a već je proputovao više od pola sveta.
Direktan je i voli da preuzme ulogu vođe, iako priznaje da ponekad može biti sarkastičan i namerno provocirati ljude. Iza sebe ima dve ozbiljne veze, a priznaje da je u prošlosti karijeru često stavljao ispred ljubavi. Danas veruje da veza zahteva kompromis i da oba partnera treba jednako da ulažu u odnos. U ljubavi mu je najvažnija odanost. Privlače ga duhovite, brižne i tople devojke koje mogu da ga nasmeju, dok ga preterana ozbiljnost odbija.
Entoni u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi, ali otvoreno priznaje da ga privlači i popularnost koju šou može doneti. Ipak, kada bi morao da bira između novca, slave i prave ljubavi, uvek bi izabrao ljubav. Najveći će mu izazov biti da pokaže da li neko drugi napokon može postati važniji od njegovih ambicija i ciljeva...
Za početak se požalio šta mu najviše nedostaje.
- Lepo je ovde, ali mi je prvo baš teško bez Tiktoka i Instagrama, sutra idemo u vilu i jedva čekam. Prvo Tiktok, pa onda Instagram, ne porodica, ne društvo, samo Tiktok i Instagram.
- Da, i boli me to baš, ali guram, snaći ćemo se. Zabavno je, imamo dva bazena, idem u teretanu svaki dan, ali gledam televizor po 8 sati svaki dan, malo je dosadno.
Da li možeš da se predstaviš širem auditorijumu?
- Ja sam Entoni, živim u Londonu, mama mi je iz Srbije, a tata iz Nigerije. Radim kao menadžer u noćnom striptiz klubu i volim da igram košarku, gledam anime...
Za koga navijaš od srpskih klubova?
- Navijao sam za Partizan, ali sada za Crvenu zvezdu.
- Jesam pre, sada samo gledam NBA. U NBA, ja bih rekao da je Kajri Irving, a u Evroligi Čima Moneke.
Koga nikako ne bi voleo da vidiš u vili?
- Prvo neka bivša, to bi bilo najgore, a drugo energija – neko ko ima lošu energiju, ko se ljuti brzo, uvek traži dramu, neko ko nije baš iskren.
Zbog koga bi se onesvestio kada bi ga video u vili?
- Maja Džama. (Voditeljka britanskog Love Islanda)
Reci nešto više o tvojoj košarkaškoj karijeri?
- Počeo sam u Engleskoj, igrao za njihovu reprezentaciju, dobio priliku da idem u Ameriku i tamo proveo tri godine. Srednja škola u Majamiju je bila baš interesantna, povredio sam se, vratio se u London i onda otišao u Kinu.
- Pre dve godine sam definitivno ostavio košarku i odlučio da tu energiju koju sam ulagao u košarku preusmerim na biznis.
Kakav je tvoj tip devojke?
- Velika zadnjica, kovrdžava kosa, interesantna, smešna, ako ima tetovaže, to je bolje. Ne treba mi uvek drama, hoću baš da se opustim kad sam s njom.
Šta te prvo odbija kod devojke?
- Izgled, fešn, ako nema dobar stil, to je odmah crvena zastavica, i ako ima taj partijski lajfstajl, pošto radim u noćnom klubu, nije mi to interesantno više, dosadilo mi je.
Da li bi voleo da izađeš bogatiji sa 50.000 evra ili da nađeš pravu ljubav?
- Najbolji prijatelji, šalim se. Prava ljubav, sada je baš teško da nađeš takvu osobu, bilo bi lepo da nađem nekog.
kurir / telegraf
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